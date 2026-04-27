Στη σημασία της ανθρώπινης διάστασης σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό που βιώνουμε, επικεντρώθηκε η Janine Neuhaus, general manager της JTI Hellas για την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Κύπρο και τη Μάλτα, μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και ειδικότερα στο πάνελ που έφερε τον τίτλο «Digital Imperative: Leading Human-Centered Transformation in the Algorithmic Age». Θυμίζουμε ότι η JTI Hellas είναι θυγατρική εταιρεία της JTI, μιας από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες προϊόντων καπνού και νικοτίνης στον κόσμο.

Όπως υπογράμμισε η κ. Neuhaus, ο μετασχηματισμός που βιώνουν σήμερα οι επιχειρήσεις δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική αλλαγή, όπως αυτές που έχουμε ζήσει και στο παρελθόν, αλλά πρωτίστως μια αλλαγή που αφορά τους ίδιους τους ανθρώπους. «Ζούμε σε μια περίοδο συνεχούς αλλαγής, όπου όλα αλλάζουν, ξανά και ξανά. Κι αυτό απαιτεί από τις εταιρείες να προσαρμόζονται διαρκώς.

Σε αυτό το περιβάλλον, εξήγησε ότι το πρώτο και βασικό βήμα είναι να κατανοήσουν οι οργανισμοί τους ανθρώπους τους. Οι εργαζόμενοι, όπως είπε, πρέπει να ξέρουν τι αλλάζει και πώς τους επηρεάζει, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ουσιαστικά. Χωρίς αυτή την κατανόηση, η αλλαγή μένει επιφανειακή και δύσκολα προχωρά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη να υπάρχει ένας ξεκάθαρος λόγος πίσω από κάθε μεταβολή που επέρχεται. Όπως ανέφερε, είναι σημαντικό να εξηγείται με σαφήνεια γιατί γίνεται η κάθε αλλαγή στον οργανισμό και προς ποια κατεύθυνση πλέον κινείται. Όταν αυτό γίνεται κατανοητό από όλους, δημιουργείται μια κοινή βάση που βοηθά και τους εργαζομένους να ακολουθήσουν. Παράλληλα, σημείωσε ότι αυτή η κατεύθυνση πρέπει να μοιράζεται σε όλη την εταιρεία. Όλοι οι εργαζόμενοι, όπως είπε, πρέπει να έχουν την ίδια εικόνα για το πού πηγαίνει, ώστε να μπορούν να κινηθούν μαζί σε αυτή τη διαδικασία.

Η κ. Neuhaus στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία των σχέσεων εμπιστοσύνης μέσα στην εταιρεία. Όπως τόνισε, είναι κρίσιμο να υπάρχει ένα περιβάλλον στο οποίο οι υπάλληλοι αισθάνονται ελεύθεροι να μιλήσουν, να εκφράσουν απόψεις και να δοκιμάσουν ιδέες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμόζουν τη στρατηγική τους πιο γρήγορα και με πιο ρεαλιστικό τρόπο.

Αναφερόμενη στη χρήση δεδομένων (data) και τεχνολογίας, η γενική διευθύντρια της JTI Hellas υπογράμμισε πως παρότι είναι απαραίτητα εργαλεία, δεν αρκούν από μόνα τους. Όπως είπε, τα δεδομένα πρέπει να αναλύονται, αλλά και να συζητούνται με τις ομάδες. Οι άνθρωποι που βρίσκονται πιο κοντά στην αγορά έχουν καλύτερη εικόνα της πραγματικότητας και μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων.

Ένα ακόμη σημείο που ανέδειξε ήταν η σημασία της συμμετοχής όλων των εργαζομένων στη διαδικασία της αλλαγής. Όπως εξήγησε, μπορεί στην αρχή να χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να εξηγηθούν οι αλλαγές και να εμπλακούν όλοι, όμως στη συνέχεια η υλοποίηση γίνεται πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Αντίθετα, χωρίς αυτή τη συμμετοχή, οι αλλαγές συναντούν μεγαλύτερες δυσκολίες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ψυχολογική διάσταση της αλλαγής που φέρνει η τεχνολογία, όπως για παράδειγμα η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) επισημαίνοντας ότι είναι φυσιολογικό οι άνθρωποι να διστάζουν ή ενίοτε και να αντιδρούν. Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι η εμπιστοσύνη προς τους εργαζομένους είναι καθοριστική. «Πρέπει να πιστεύεις ότι οι άνθρωποί σου καταλαβαίνουν τι κάνουν», ανέφερε, τονίζοντας ότι χωρίς αυτή την εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος. Ως παράδειγμα, ανέφερε μοντέλα εργασίας που βασίζονται στην ευελιξία, σημειώνοντας ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να αποδίδουν εξίσου καλά όταν έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται με τρόπο που τους διευκολύνει, αρκεί να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη.

«Η τεχνολογία, πρόσθεσε, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι που μας δίνει έτοιμες απαντήσεις. Αντίθετα, όπως είπε, πρέπει να χρησιμοποιείται για να ενισχύει τη συνεργασία και τη συζήτηση μέσα στις ομάδες». Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη για κριτική σκέψη, ώστε οι εργαζόμενοι να αξιολογούν αν οι λύσεις που προτείνονται π.χ. από την ΑΙ, καλύπτουν πραγματικά τις ανάγκες τους ή όχι. Η κ. Neuhaus αναφέρθηκε και στη σημασία της συνεχούς μάθησης. Όπως είπε, η εξέλιξη της τεχνολογίας απαιτεί από τους εργαζομένους να μαθαίνουν διαρκώς και να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν τα διαθέσιμα εργαλεία.

Τέλος, στάθηκε στη συνύπαρξη μεταξύ διαφορετικών γενεών στον χώρο εργασίας. «Σήμερα, συνεργάζονται άνθρωποι με πολύ διαφορετικές εμπειρίες· από εκείνους που μεγάλωσαν χωρίς Internet μέχρι τους νεότερους που έχουν εξοικειωθεί πλήρως με αυτό. Αυτή η διαφορετικότητα, φέρνει διαφορετικές προσεγγίσεις και ιδέες, κάτι που μπορεί να κάνει την εργασία πιο σύνθετη, αλλά συνάμα και πιο δημιουργική. Το βασικό ζητούμενο δεν είναι μόνο η προσαρμογή στην τεχνολογία, αλλά το πώς οι άνθρωποι θα μπορέσουν να εξελιχθούν μαζί με αυτήν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές της με ουσιαστικό τρόπο» κατέληξε.