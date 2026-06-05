Νέο φορολογικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα ετοιμάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο να καλυφθεί το υφιστάμενο νομοθετικό κενό και να ενταχθούν επίσημα τα crypto assets στον ελληνικό φορολογικό κώδικα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο δύο κυβερνητικές πηγές, η κυβέρνηση σχεδιάζει την επιβολή φόρου 15% στα κέρδη από συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, ενώ τα πρώτα 500 ευρώ ετήσιων κερδών αναμένεται να παραμείνουν αφορολόγητα.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που μέχρι σήμερα δεν διαθέτουν ολοκληρωμένο πλαίσιο φορολόγησης των κρυπτονομισμάτων, παρά τη σημαντική ανάπτυξη της αγοράς τα τελευταία χρόνια.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών στο Reuters, βρίσκεται σε προετοιμασία σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στους επόμενους μήνες. «Στόχος είναι να συμπεριληφθούν τα κρυπτονομίσματα στον φορολογικό κώδικα της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά κυβερνητική πηγή.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο εκσυγχρονισμού του φορολογικού συστήματος και προσαρμογής του στις νέες μορφές επενδύσεων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Πώς θα λειτουργεί ο φόρος 15% στα crypto

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νέος φόρος θα επιβάλλεται στα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από αγοραπωλησίες κρυπτονομισμάτων, όπως συμβαίνει ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, προβλέπεται αφορολόγητο όριο 500 ευρώ για τα κέρδη των επενδυτών, ώστε να μην επιβαρύνονται όσοι πραγματοποιούν περιορισμένες συναλλαγές ή μικρές επενδύσεις.

Το ποσοστό 15% τοποθετεί την Ελλάδα κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς η φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων στην Ευρώπη παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Σήμερα οι αντίστοιχοι συντελεστές κυμαίνονται από περίπου 8% στην Κύπρο έως και 30% στη Γαλλία, με τις περισσότερες χώρες να φορολογούν αποκλειστικά τα κέρδη που προκύπτουν από την πώληση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Δύσκολος ο υπολογισμός της αγοράς crypto στην Ελλάδα

Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητα των κρυπτονομισμάτων, οι αρμόδιες αρχές παραδέχονται ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθεί το πραγματικό μέγεθος της ελληνικής αγοράς.

Όπως σημειώνουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, η πλειονότητα των Ελλήνων επενδυτών χρησιμοποιεί διεθνείς πλατφόρμες συναλλαγών που εδρεύουν εκτός Ελλάδας, γεγονός που δυσκολεύει τη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων.

Για τον λόγο αυτό, δεν υπάρχει ακόμη σαφής εκτίμηση σχετικά με τα έσοδα που θα μπορούσε να αποφέρει στα δημόσια ταμεία η εφαρμογή του νέου φορολογικού μέτρου.