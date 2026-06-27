Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί καθαρό προβάδισμα στο πολιτικό σκηνικό, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά», καταγράφοντας μάλιστα μικρή ενίσχυση των ποσοστών της σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Την ίδια στιγμή, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω της το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνεχίζει να εμφανίζει πτωτική τάση, ενώ η έρευνα αποτυπώνει και τη διάθεση της πλειοψηφίας των πολιτών για πολιτική αλλαγή.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 29,4%, έναντι 28,6% στην προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν μίας ποσοστιαίας μονάδας και διατηρώντας σημαντική απόσταση από τα υπόλοιπα κόμματα. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι το κυβερνών κόμμα εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλή εκλογική αντοχή, παρά τη συνεχιζόμενη πολιτική αντιπαράθεση και τις πιέσεις που δέχεται σε επιμέρους ζητήματα της επικαιρότητας.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται πλέον η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, η οποία ενισχύει περαιτέρω τα ποσοστά της, αυξάνοντάς τα κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της GPO. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την καθοδική του πορεία, ενώ απώλειες καταγράφει και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού. Αντίθετα, ανοδική τάση παρουσιάζει η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου.

Προβάδισμα Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία

Στο ερώτημα για το ποιος θεωρείται καταλληλότερος για τη θέση του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται, συγκεντρώνοντας ποσοστό 33%.

Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 24,9%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μαρία Καρυστιανού με 15,5%. Τέταρτος καταγράφεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με 14,9%, γεγονός που επιβεβαιώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ανακτήσει τη δεύτερη θέση στο πολιτικό σκηνικό.

Οι πολίτες ζητούν αλλαγή, αλλά η ΝΔ παραμένει πρώτη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ποιοτικά ευρήματα της έρευνας. Το 58,4% των πολιτών δηλώνει ότι επιθυμεί πολιτική αλλαγή, έναντι 38,9% που θεωρεί προτεραιότητα τη διατήρηση της σταθερότητας.

Το εύρημα αυτό αποτυπώνει ότι, παρά τη διατήρηση της πρωτιάς της Νέας Δημοκρατίας, σημαντικό τμήμα της κοινής γνώμης εμφανίζεται διατεθειμένο να εξετάσει εναλλακτικές πολιτικές λύσεις, εφόσον αυτές αποκτήσουν ισχυρότερο κυβερνητικό προφίλ.

Περιορισμένη δυναμική για νέο κόμμα Σαμαρά

Η δημοσκόπηση εξετάζει και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το συγκεκριμένο σενάριο εξακολουθεί να εμφανίζει περιορισμένη απήχηση στην κοινή γνώμη, χωρίς μέχρι στιγμής να διαμορφώνει συνθήκες σημαντικής ανατροπής των πολιτικών συσχετισμών.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρά τις ανακατατάξεις που έχουν προκαλέσει οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, η δημοσκοπική εικόνα δείχνει πως η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί σαφές προβάδισμα, ενώ η βασική μάχη μεταφέρεται πλέον στον χώρο της αντιπολίτευσης, όπου η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση της ως ο βασικός αντίπαλος του κυβερνώντος κόμματος.

Στην πρόθεση ψήφου:

Νέα ∆ηµοκρατία: 26% (Ιούν. 25%)

ΣΥΡΙΖΑ: 1,1% (1,1%)

ΠΑΣΟΚ: 10,2% (10,8%)

Ελληνική Λύση: 8,2% (7,8%)

ΚΚΕ: 8% (7,5%)

«Νίκη»: 1% (1,4%)

Πλεύση Ελευθερίας: 3,8% (4,1%)

Φωνή Λογικής: 2,3% (2,1%)

ΜέΡΑ25: 2,6% (2,2%)

ΕΛΑΣ: 14,5% (13,2%)

«Ελπίδα»: 6,9% (9,2%)

Άλλο: 4,1% (2,9%)

Αναπ/στοι: 10,4% (11,6%)

Στην εκτίμηση ψήφου:

Νέα ∆ηµοκρατία: 29,4% (Ιούν. 28,6%)

ΣΥΡΙΖΑ: 1,2% (1,3%)

ΠΑΣΟΚ: 11,5% (12,4%)

Ελληνική Λύση: 9,2% (8,9%)

ΚΚΕ: 9% (8,6%)

«Νίκη»: 1,1% (1,6%)

Πλεύση Ελευθερίας: 4,3% (4,7%)

Φωνή Λογικής: 2,6% (2,4%)

ΜέΡΑ25: 2,9% (2,5%)

ΕΛΑΣ: 16,3% (15,1%)

«Ελπίδα»: 7,8% (10,5%)

Αλλο: 4,7% (3,4%)