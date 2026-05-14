Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο αφού η Χεζμπολάχ εκτόξευσε drone που μετέφερε εκρηκτικά και έπεσε στο ισραηλινό έδαφος, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

«Drone με εκρηκτικά που εκτόξευσε η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ έπεσε στο ισραηλινό έδαφος, κοντά στα ισραηλινολιβανικά σύνορα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός. «Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για να λάβουν φροντίδα», πρόσθεσε.

Νωρίτερα ο στρατός του Ισραήλ είχε επισημάνει ότι εξαπέλυσε νέο κύμα πληγμάτων εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Στην ανακοίνωση αυτή οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις καλούσαν τους κατοίκους περίπου δέκα χωριών στον νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν από αυτά προτού ξεκινήσουν βομβαρδισμούς.

Οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ είναι σχεδόν καθημερινές παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στα μέσα Απριλίου και η οποία λήγει σε λίγες ημέρες.

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, Τετάρτη, στον Λίβανο σε ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.