Πιθανή η έκπληξη στον πράσινο πάγκο

Δράμα για τον Παναθηναϊκό με τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια και αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του Αταμάν. Ο Τούρκος θα φύγει στο τέλος της σεζόν και ήδη άρχισαν τα σενάρια για τον αντικαταστάτη του. Ομπράντοβιτς, Ιτούδης, Σφαιρόπουλος είναι τα πρώτα ονόματα που κυκλοφορούν αλλά δεν θα πρέπει να αποκλείσει κανείς και το ενδεχόμενο έκπληξης. Το ενδεχόμενο μιας επιλογής που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί αυτή τη στιγμή. Όπως είχε γίνει, για παράδειγμα, πριν κάποια χρόνια με τον ερχομό του Ρικ Πιτίνο. Γιατί να μην έρθει από τις ΗΠΑ ο νέος προπονητής;

Όταν ανοίξουν τα στόματα…

Το κλίμα για τον Αταμάν έχει βαρύνει πάρα πολύ πλέον όχι μόνο στις τάξεις των οπαδών αλλά και στα αποδυτήρια. Η συμπεριφορά του Τούρκου από την αρχή της σεζόν δεν άρεσε στους παίκτες, η κατάσταση έδειξε να στρώνει το τελευταίο διάστημα, οι δηλώσεις κατά του Σορτς όμως κατά τη διάρκεια του 5ου ματς με τη Βαλένθια έδειξαν ότι είναι αδιόρθωτος. Και επειδή έχουν συμβεί πολλά και διάφορα στους πράσινους φέτος, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν ο Αταμάν αποτελέσει παρελθόν και ανοίξουν τα στόματα. Τότε θα μάθουν όλοι διάφορες ιστορίες από τα πράσινα αποδυτήρια και θα καταλάβουν τι γινόταν φέτος όλη τη σεζόν.

Καβάλα στ’ άλογο ο Σλούκας

Σκασμένος είναι ο Σλούκας, λένε άνθρωποι που είναι κοντά του, με τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Ο αρχηγός των πράσινων περίμενε πώς και πώς την πρόκριση επί της Βαλένθια για να επιστρέψει στη δράση στο Final Four αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα ήθελε. Για τον ίδιο πάντως σε ατομικό επίπεδο δεν ήταν και καταστροφή αυτό που έγινε. Ο Σλούκας δεν έκανε πολύ καλή σεζόν φέτος, τώρα όμως, με την ομάδα να αποκλείεται από το 2-0, κανείς δεν θα το θυμάται αυτό. Αντιθέτως, όλοι θα στέκονται στο γεγονός ότι έλειψε η εμπειρία του αρχηγού. Ασχέτως αν με τον τρόπο που παίζουν οι Ισπανοί δεν θα μπορούσε να ελέγξει την κατάσταση ο 36χρονος γκαρντ.

Ο χαμός με τα εισιτήρια και η ΕΛ.ΑΣ

Ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από το Final Four αλλάζει σε εντυπωσιακό βαθμό και τα δεδομένα για τα εισιτήρια. Οι φίλοι των πράσινων θα ήταν η πλειοψηφία στις εξέδρες, τώρα όμως θα πρέπει είτε να πάνε στο γήπεδο χωρίς να παίζει η ομάδα τους, είτε να τα μεταβιβάσουν σε άλλους. Η διορία για να γίνει αυτό λήγει στις 17 Μαΐου και οι οπαδοί των Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακού κάνουν… κρα για εισιτήρια. Πού θα τα πουλήσουν, αν τα πουλήσουν, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού; Για την ελληνική αστυνομία πάντως ο αποκλεισμός των πράσινων ήταν ό,τι καλύτερο καθώς υπήρχε τεράστιος πονοκέφαλος για το πώς θα συνυπήρχαν Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί στο Final Four.

Έτοιμη για… πόλεμο η ΑΕΚ

Απόλυτη ικανοποίηση επικρατεί στην ΑΕΚ για την απόδοση και το αποτέλεσμα στην Τούμπα και ο Νίκολιτς έχει ήδη δώσει το σύνθημα και για τον Ολυμπιακό. Ο Σέρβος έχει κρατήσει σε… πολεμική διάθεση τους παίκτες του και φάνηκε από τη νοοτροπία που είχαν κόντρα στον ΠΑΟΚ, οπότε κάτι τέτοιο αναμένεται και στην αναμέτρηση με τους ερυθρόλευκους την Κυριακή. Για τον Νίκολιτς ήταν και είναι πολύ σημαντικό η ΑΕΚ να παίξει με τη σοβαρότητα που αρμόζει στην πρωταθλήτρια και γι’ αυτό θα προετοιμαστεί για το ματς με τον Ολυμπιακό σαν να είναι το παιχνίδι στο οποίο κρίνεται ο τίτλος. Δεν υπάρχει καμία φιέστα στο μυαλό των κιτρινόμαυρων παρά μόνο η νίκη.

Στην ΠΑΕ ενότητα, στην ΚΑΕ;

Ένας μικρός χαμός έχει γίνει τις τελευταίες μέρες στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τις αποχωρήσεις σημαντικών στελεχών. Και το θέμα δεν είναι ότι αποχώρησαν ή ότι οδηγήθηκαν σε αποχώρηση, αλλά τα όσα ανέφεραν στις δηλώσεις τους, κάνοντας ξεκάθαρα λόγο για περίεργο κλίμα στο εσωτερικό της ΚΑΕ και σίγουρα όχι για ενότητα. Και όταν το λέει αυτό ένας παράγοντας με την ιστορία του Βεζυρτζή, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Βεζυρτζής είχε παραιτηθεί και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, χωρίς όμως να κάνει παρόμοιες δηλώσεις. Καλός ο ενθουσιασμός στην ΚΑΕ για τη νέα εποχή με τον Μυστακίδη, καλά τα μεγαλεπήβολα σχέδια, ακόμη καλύτερο όμως το να υπάρχει ενότητα και σεβασμός. Υπάρχουν αυτά;