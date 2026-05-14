Ο Αμερικανός τουρίστας που είχε καταγραφεί σε βίντεο να πετά πέτρα στη γνωστή φώκια «Λάνι» στη Χαβάη συνελήφθη από ομοσπονδιακούς πράκτορες μία εβδομάδα μετά το περιστατικό, αφού, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε δηλώσει ότι δεν τον ενδιέφεραν οι συνέπειες, επειδή είναι «αρκετά πλούσιος και μπορεί να πληρώσει τα πρόστιμα».

Ο 38χρονος, Igor Mykhaylovych Lytvynchuk, από την Covington, κατηγορείται για παρενόχληση προστατευόμενου ζώου, αφού πέταξε μεγάλη πέτρα προς τη φώκια, ενώ εκείνη κολυμπούσε κοντά στην ακτή της Front Street στη Lahaina. Σύμφωνα με την καταγγελία των εισαγγελικών αρχών στη Honolulu, το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από κινητό τηλέφωνο.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ο άνδρας φαίνεται να κρατά μια μεγάλη πέτρα με το ένα χέρι, να στοχεύει και να την πετά απευθείας προς τη φώκια, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost. Η πέτρα, που περιγράφεται περίπου στο μέγεθος της καρύδας, πέρασε ξυστά από το κεφάλι της «Λάνι» και την ανάγκασε να αλλάξει απότομα συμπεριφορά. Ο Lytvynchuk συνελήφθη κοντά στο Σιάτλ από ειδικούς πράκτορες της NOAA.

Αρχικά είχε προσαχθεί για ανάκριση στις 5 Μαΐου, αλλά αφέθηκε ελεύθερος αφού ζήτησε δικηγόρο. Η υπόθεση είχε προκαλέσει τεράστια οργή στη Χαβάη, ενώ viral έγινε και βίντεο στο οποίο εξοργισμένος ντόπιος επιτίθεται στον τουρίστα λίγη ώρα μετά το περιστατικό.

Ο άνδρας που εμφανίζεται να χτυπά τον κατηγορούμενο αποθεώθηκε στα social media, ενώ ο γερουσιαστής της Χαβάης, Brenton Awa, παρουσίασε ακόμα και τιμητική επιστολή για τον άγνωστο «υπερασπιστή» της φώκιας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης. «Δεν εγκρίνουμε τη βία», δήλωσε ο Awa, «αλλά θελήσαμε να αναγνωρίσουμε τον “πρέσβη του aloha”».

Ο δήμαρχος του Μάουι, Richard Bissen, ανέφερε σε δήλωσή του ότι η σύλληψη στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα πως η κακοποίηση προστατευόμενης άγριας ζωής δεν θα γίνεται ανεκτή. Όπως είπε, η φώκια Λάνι έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της ανάκαμψης του Μάουι μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Lahaina. «Η Λάνι υπενθυμίζει ότι οι άνθρωποι μπορούν ακόμη να ενωθούν για να προστατεύσουν ό,τι είναι ευάλωτο», ανέφερε.

Ο ίδιος είχε δηλώσει και παλαιότερα ότι «αυτό δεν είναι το είδος επισκέπτη που καλωσορίζουμε στο Μάουι». Ο Lytvynchuk αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Σιάτλ την Πέμπτη.