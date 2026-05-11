Ένας κάτοικος της Χαβάη αποθεώνεται στα social media, αφού επιτέθηκε σε τουρίστα από το Σιάτλ που φέρεται να πέταξε μεγάλη πέτρα σε φώκια της περιοχής. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral.

Σύμφωνα με το Hawaii Department of Natural Resources, ο 37χρονος τουρίστας πλησίασε τη φώκια, γνωστή στους κατοίκους της Χαβάης ως «Lani», ενώ κολυμπούσε κοντά στην ακτή της Front Street στη Lahaina και της πέταξε μια μεγάλη πέτρα. Όταν λουόμενοι αντιλήφθηκαν το περιστατικό, ένας εξοργισμένος ντόπιος κινήθηκε εναντίον του τουρίστα και άρχισε να τον χτυπά επανειλημμένα, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.

Το viral clip δείχνει έναν άνδρα χωρίς μπλούζα να πλησιάζει τον τουρίστα από πίσω και να τον ρίχνει στο έδαφος με συνεχόμενα χτυπήματα. Το βίντεο συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια από χρήστες που επαινούσαν τον ντόπιο αποκαλώντας τον ήρωα, επειδή «απέδωσε δικαιοσύνη».

Η υπόθεση έφτασε μέχρι και στη Γερουσία της πολιτείας, με τον γερουσιαστή Brenton Awa να παρουσιάζει επιστολή αναγνώρισης για τον άγνωστο άνδρα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης. «Δεν εγκρίνουμε τη βία», είπε ο Awa. Παράλληλα υποστήριξε πως πολλοί κάτοικοι βλέπουν συχνά επισκέπτες «με διαφορετική νοοτροπία» να καταστρέφουν τη φύση και τα ζώα της Χαβάης.

Μάλιστα πρότεινε να προβάλλονται παρόμοια βίντεο στις πτήσεις προς τη Χαβάη, ώστε οι τουρίστες να κατανοούν πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στο περιβάλλον και την άγρια ζωή του νησιού. Ο τουρίστας, του οποίου το όνομα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, προσήχθη για ανάκριση, αλλά αφέθηκε ελεύθερος αφού ζήτησε δικηγόρο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Ο δήμαρχος του Μάουι, Richard Bissen, δήλωσε ότι «αυτό δεν είναι το είδος επισκέπτη που καλωσορίζουμε στο Μάουι», τονίζοντας ότι οι επισκέπτες πρέπει να δείχνουν σεβασμό προς το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την άγρια ζωή της περιοχής. Η φώκια Lani έχει αποκτήσει ιδιαίτερο συμβολισμό για την κοινότητα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023 στη Lahaina, με κατοίκους και τοπικές αρχές να αναφέρουν ότι την προσέχουν και τη φροντίζουν από τότε που επέστρεψε στην περιοχή.

Στα σχόλια κάτω από το βίντεο, αρκετοί χρήστες υποστήριξαν ότι ο τουρίστας «πήρε αυτό που του άξιζε». Αν τελικά του απαγγελθούν κατηγορίες, μπορεί να αντιμετωπίσει πρόστιμο έως 50.000 δολάρια και πιθανή ποινή φυλάκισης για παραβίαση του νόμου προστασίας θαλάσσιων θηλαστικών, που προστατεύει τις φώκιες μονάχους της Χαβάης.

Η υπηρεσία προστασίας φυσικών πόρων της Χαβάης παρέπεμψε ήδη την υπόθεση σε ομοσπονδιακούς εισαγγελείς και στο γραφείο επιβολής νόμου της NOAA για πιθανή δίωξη βάσει ομοσπονδιακής νομοθεσίας προστασίας άγριας ζωής, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.