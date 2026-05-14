Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής πυροβόλησε με ούζι μέσα σε μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας τη 43χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου.

Ο 58χρονος «πιστολέρο», ο οποίος έδωσε εξηγήσεις κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία υποπολυβόλου όπλου, σε βαθμό κακουργήματος, και για οπλοχρησία, οπλοκατοχή και άσκοπους πυροβολισμούς, φέρεται να απέδωσε τις πράξεις του στο αλκοόλ.

Ο κατηγορούμενος, απολογούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε πως είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και είχε θολώσει.

Ο 58χρονος φέρεται να είπε πως στο συγκεκριμένο μπαρ πήγαινε πολύ συχνά καθώς αποτελούσε το στέκι του, τονίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.

Επιπλέον, εμφανίζεται να παραδέχτηκε πως πράγματι κατείχε παράνομα το όπλο με το οποίο άνοιξε «πυρ» κατά θαμώνων του νυχτερινού μαγαζιού στην Καλλιθέα.