Να πυροβολήσει την ιδιοκτήτρια μπαρ στην Καλλιθέα αποφάσισε 58χρονος ο οποίος «έφαγε πόρτα» στο μαγαζί το πρωί της Κυριακής (10/5).

Ένας 58χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, επιχείρησε να εισέλθει στο κατάστημα, ωστόσο του απαγορεύτηκε η είσοδος από τους σεκιούριτι του μπαρ.

Ο άνδρας πήγε στο όχημά του, πήρε το όπλο του, τύπου Uzi, και πυροβόλησε την 43χρονη.

Η 43χρονη, η οποία έφερε τραύματα σε ώμο και πλάτη, μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου και νοσηλεύεται.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε από τις Αρχές, το όπλο βρέθηκε κρυμμένο κάτω από το κάθισμα οδηγού στο αυτοκίνητο που είχε σταθμεύσει κοντά στο σημείο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Ασφάλεια.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με στόχο να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.