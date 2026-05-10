Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας όσον αφορά το περιστατικό στην Καλλιθέα, όταν ένας 58χρονος άνδρας άρχισε να πυροβολεί μέσα σε κλαμπ, τραυματίζοντας μία γυναίκα.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο κλαμπ στην Καλλιθέα συνέβη το πρωί της Κυριακής (10.5.26), που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 43χρονης συζύγου του ιδιοκτήτη.

Ένα νέο βίντεο-ντοκουμέντο από την καταδίωξη της αστυνομίας στο αυτοκίνητο του δράστη, που πυροβόλησε στην Καλλιθέα σκορπώντας τον πανικό μέσα στο κλαμπ, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το MEGA.

Στο εν λόγω βίντεο φαίνεται η καταδίωξη του άνδρα αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, ενώ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και χωρίς να έχει καταφέρει να απομακρυνθεί, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.