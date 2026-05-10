Με τραύματα στον λαιμό και την πλάτη, αλλά εκτός κινδύνου για τη ζωή της, νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο των νοτίων προαστίων η 43χρονη σύζυγος του ιδιοκτήτη μπαρ στην Καλλιθέα που γύρω στις 11:30 το πρωί της Κυριακής δέχτηκε τα πυρά ενός 58χρονου σε κατάσταση μέθης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος -γνωστός στους υπεύθυνους του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος- εισέβαλε κι άρχισε να φωνάζει «θα σας σκοτώσω όλους», ενώ αμέσως μετά άνοιξε πυρ με ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi που κατείχε παράνομα. Από τα πυρά του τραυματίστηκε η 43χρονη που εκείνη την ώρα φαίνεται να ήταν στη μπάρα με τα ποτά, ενώ μέσα στο μπαρ υπήρχαν περίπου 30 άτομα που προσήχθησαν για να δώσουν κατάθεση στην ΕΛΑΣ.

Αμέσως μετά ο δράστης βγήκε έξω από το κατάστημα και πυροβόλησε προς την πόρτα του καταστήματος. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τον εντόπισαν μέσα σε ένα μαύρου χρώματος μισθωμένο ΙΧ αυτοκίνητο στη συμβολή της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου με την οδό Αγησιλάου και τον συνέλαβαν. Εντός του οχήματος εντοπίστηκε ένα υποπολυβόλο τύπου UZI, κάτω από τη θέση του συνοδηγού, καθώς και τρεις κάλυκες των 9mm.

Πάνοπλοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πραγματοποίησαν στη συνέχεια επιχείρηση εντός του μπαρ, καθώς υπήρχε πληροφορία ότι ίσως εμπλέκεται κι έτερο άτομο. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ενώ ο δράστης οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Καλλιθέας για τον σχηματισμό δικογραφίας.