Πανικός επικράτησε στις Τζιτζιφιές στην Καλλιθέα, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από μπαρ και μια 43χρονη γυναίκα έπεσε στο δρόμο, τραυματισμένη στον λαιμό και αιμορραγώντας, μπροστά στα έντρομα βλέμματα περαστικών και θαμώνων της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ, γύρω στις 11:30 το πρωί , στο σημείο εκδηλώθηκε ένοπλη επίθεση και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε πυροβόλο όπλο, τύπου ούζι, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί επισήμως από τις Αρχές.

Παράλληλα εντοπίστηκε και το όπλο, που χρησιμοποίησε στην επίθεση. Η 43χρονη μεταφέρθηκε με ιδία μέσα σε ιδιωτική κλινική και δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, ενώ λίγη ώρα αργότερα, ένας 58χρονος, φερόμενος ως δράστης, συνελήφθη και φέρεται να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον υλικό από κάμερες ασφαλείας για να διαπιστώσουν τις συνθήκες του συμβάντος.

Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της

Παράλληλα, οι Αρχές συλλέγουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να διευκρινιστούν τα κίνητρα της επίθεσης, η τυχόν σχέση δράστη–θυματος και οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό σε μια κατά τα άλλα πολυσύχναστη γειτονιά της Καλλιθέας.