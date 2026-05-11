Βίντεο και φωτογραφίες είδαν το φως της δημοσιότητας από τους πυροβολισμούς στην Καλλιθέα και δείχνουν τόσο τη σύλληψη του πιστολέρο που άνοιξε πυρ με το ούζι, όσο και τις προσπάθειες της 43χρονης να διαφύγει, καθώς τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς.

Τα ντοκουμέντα προβλήθηκαν στις «Αποκαλύψεις» και τα βίντεο δείχνουν την καταδίωξη του 58χρονου, όπως και τη στιγμή που τον συλλαμβάνει η αστυνομία στη μέση του δρόμου.

Επίσης, οι φωτογραφίες δείχνουν τη 43χρονη τραυματία να οδηγείται υποβασταζόμενη σε αυτοκίνητο για να διαφύγει, ενώ με το χέρι της πιέζει το σημείο που τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς.

Βίντεο με τη σύλληψη του πιστολέρο:

Σημειώνεται ότι ο 58χρονος είναι αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 58χρονου ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου, όπως επίσης και για τα πλημμελήματα της οπλοχρησίας, της παράνομης κατοχής πυρομαχικών, των άσκοπων πυροβολισμών, της οπλοκατοχής.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την ερχόμενη Τετάρτη, προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, όταν επιχείρησε να εισέλθει στο μπαρ και δεν του επέτρεψαν την είσοδο.

Ο 58χρονος στη συνέχεια φέρεται να πήγε στο αυτοκίνητό του από το οποίο πήρε το όπλο του, τύπου ούζι, επέστρεψε στο μπαρ και πυροβόλησε τη γυναίκα.

Η 43χρονη, η οποία φέρει τραύματα σε ώμο και πλάτη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.