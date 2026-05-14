Η κρίση στην βιομηχανία οίνου σε Γαλλία, Καλιφόρνια και εν μέρει στην Αυστραλία οδηγεί σε εκριζώσεις αμπελιών και εκατομμύρια τόνους κρασιού στα αζήτητα.

Με τα δυο μεγάλα κέντρα κρασιού σε Γαλλία και Καλιφόρνια να έχουν πληγεί, εδώ και αρκετά χρόνια, η παγκόσμια ιστορία του οίνου φαίνεται πως διάγει τις χειρότερες μέρες της και οι στίχοι από το τραγούδι «Summer Wine» της Νάνσι Σινάτρα «Φράουλες, κεράσια και ενός αγγέλου φιλί, την Άνοιξη, Το καλοκαιρινό μου κρασί, είναι στα αλήθεια, φτιαγμένο από όλα αυτά» να φαντάζουν ουτοπικοί!

Η υπερπροσφορά και η κλιματική αλλαγή έχουν οδηγήσει την ακριβοθώρητη γαλλική βιομηχανία οίνου να αντιμετωπίζει την σοβαρότερη κρίση στην ιστορία της. Η κατανάλωση έχει μειωθεί κατακόρυφα, περίπου 45% την τελευταία δεκαετία, ιδιαίτερα για το κόκκινο κρασί, απειλώντας σχεδόν 440 χιλιάδες θέσεις εργασίας και αναγκάζοντας πολλούς παραγωγούς σε πτώχευση.

Ταυτόχρονα η κρίση του οίνου οδηγεί τη Γαλλική Κυβέρνηση στην χρηματοδότηση των αμπελουργών προκειμένου εκείνοι με την σειρά τους να εκριζώσουν περίπου 28.000 εκτάρια αμπελώνων με σκοπό τη μείωση της προσφοράς, αναφέρει μεταξύ άλλων η ιστοσελίδα «Οι δρόμοι του κρασιού στη Γαλλία».

Και δεν είναι μόνο η Γαλλία που αντιμετωπίζει το φαινόμενο αυτό. Η αντίστοιχη βιομηχανία οίνου της Καλιφόρνια βρίσκεται και αυτή σε ύφεση καθώς αντιμετωπίζει τις μειωμένες καταναλωτικές δαπάνες για κρασί , με τα αποθέματα να έχουν ενισχυθεί και να υπάρχει πλεόνασμα σταφυλιών και χύμα κρασιού που έχει απομείνει από τη συγκομιδή προηγούμενων ετών.

Με την υπερπροσφορά σταφυλιών, να αποτελεί άμεση απειλή, πολλοί καλλιεργητές, ακόμη και σε κορυφαίες περιοχές όπως η Νάπα στην Καλιφόρνια , αγωνίζονται να πουλήσουν τα σταφύλια τους. Και με τους ειδικούς, την ίδια στιγμή, να εκτιμούν ότι δεκάδες χιλιάδες στρέμματα αμπελιών θα πρέπει να απομακρυνθούν για να καταπολεμηθεί η υπερπροσφορά.

Στις 7 Νοεμβρίου του 2024 ο Glenn Proctor της «Ciatti Company», μιας παγκόσμιας εταιρείας μεσιτείας κρασιού και σταφυλιών με έδρα το Novato της Καλιφόρνια, μιλώντας στο δημοσιογράφο του «Wine Spectator» είχε επισημάνει «Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό που περνάμε ως βιομηχανία… Θα γίνουν κάποιες επαναρυθμίσεις, προσπαθώντας να καταλάβουμε όλοι πού θα πάμε στο μέλλον».

Αρκετές αμπελουργικές περιοχές παγκοσμίως αντιμετωπίζουν επίσης υπερπροσφορά, με τους αμπελώνες της Αυστραλίας να παίρνουν την «σκυτάλη» στην κρίση. Την ίδια στιγμή η παγκόσμια κατανάλωση κρασιού έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδό της από το 1961, δήλωσε πρόσφατα ο «Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου».

28.000 εκτάρια αμπελώνων σύντομα θα ξεριζωθούν στη Γαλλία

Περί τις 5.800 αιτήσεις βοήθειας έχει δεχτεί η Γαλλική Κυβέρνηση προκειμένου να επιτρέψει την εκρίζωση περίπου 28.000 εκταρίων αμπελώνων συνολικά, στο πλαίσιο ενός νέου σχεδίου εκρίζωσης που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της κρίσης από την αμπελουργία σύμφωνα με τον Πρόεδρο του συμβουλίου «Οίνου» της Γαλλίας, με τον ίδιο να δηλώνει στο «AFP» : «Η «μεγάλη πλειοψηφία» των 5.824 αιτήσεων προέρχεται από τη Νοτιοδυτική Αγγλία και την Οξιτανία (Ζιρόνδη, Οντ, Γκαρντ, Ερό, Ανατολικά Πυρηναία, Ζερ) και αφορά ποικιλίες ερυθρών σταφυλιών. Μερικοί οινοποιοί δεν άντεχαν άλλο!».

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δόθηκαν στη γαλλική δημοσιότητα και θα ενοποιηθούν μετά την επαλήθευση όλων των αιτήσεων, περίπου το 37% αυτών των 27.929 εκταρίων περιλαμβάνει ολική εκρίζωση, με παύση της δραστηριότητας των ενδιαφερόμενων αμπελουργών, και 63% μερική εκρίζωση (αμπελιών ηλικίας τουλάχιστον δέκα ετών) για να επιτραπεί ο αναπροσανατολισμός των αμπελουργικών δραστηριοτήτων.

Στις Βρυξέλλες, τα κράτη και οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ένα σχέδιο στήριξης για την οινοβιομηχανία, το οποίο παρέχει σημαντικά μεγαλύτερη ευελιξία για την εκρίζωση των αμπελιών και την ανάπτυξη μη αλκοολούχων οίνων. Με τη Γαλλική Κυβέρνηση σήμερα να έχει ήδη προσφερθεί να αποζημιώσει τους καλλιεργητές που ξεριζώνουν αμπέλια για να μειώσουν την προσφορά. Να σημειωθεί εδώ ότι στα τέλη του 2024, οι αμπελουργοί της Γαλλίας υπέβαλαν αίτηση για την εκρίζωση περίπου 27.000 εκταρίων συνολικά, χρησιμοποιώντας περίπου 109 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό των 120 εκατομμυρίων ευρώ, που είχε οριστεί από το Κράτος.

Η πτώχευση της «Vintage Wine Estates» στη Καλιφόρνια

Όπως αναφέρει σε άρθρο του, το κορυφαίο περιοδικό που ασχολείται με τον Οίνο, το «Wine Spectator», «Καμία εταιρεία δεν αποτελεί παράδειγμα των δύσκολων καιρών του κλάδου περισσότερο από την «Vintage Wine Estates», η οποία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης βάσει του Κεφαλαίου 11 τον Ιούλιο του 2024.

Η εταιρεία με έδρα τη Σονόμα κατείχε δεκάδες οινοποιεία στην Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένων των «Clos Pegase», «Swanson» και «B.R. Cohn», τα οποία όλα δημοπρατήθηκαν σε διάφορους αγοραστές τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Ο ιδρυτής της «VWE» δημιούργησε την εν λόγω εταιρεία αγοράζοντας επιθετικά οινοποιεία και μάρκες κρασιού με χαμηλές επιδόσεις. Ο στόχος ήταν να τα ανατρέψει. Αλλά όταν χτύπησαν τα σκαμπανεβάσματα της COVID-19, σε συνδυασμό με την πτώση των πωλήσεων και τα υψηλότερα επιτόκια, η εταιρεία δεν μπόρεσε να συνεχίσει».

Η κρίση στον κλάδο της οινοποιίας ήταν γνωστή, σύμφωνα με τους ειδικούς, τα τελευταία χρόνια, αν και πολλοί στον κλάδο δεν έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή. Και με την κατανάλωση κρασιού στις Ηνωμένες Πολιτείες να αρχίζει να μειώνεται από το 2021, με τον όγκο των πωλήσεων να έχει μειωθεί κατά 2,8% στα 319,2 εκατομμύρια κιβώτια των 9 λίτρων, μια μείωση άνω των 9 εκατομμυρίων κιβωτίων, σύμφωνα με την «Impact Databank».

Κανένα σταφύλι δεν είναι ασφαλές

Οι ποικιλίες που επλήγησαν περισσότερο στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με το «Wine Spectator» ήταν το Sonoma Chardonnay και το Cabernet Sauvignon, ακόμη και από την πολύτιμη κοιλάδα της Νάπα.

Στο άρθρο του υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων πως «Οι καλλιεργητές «Cabernet Napa» είδαν την υψηλότερη μέση τιμή στην ιστορία της κομητείας το 2023 – σχεδόν 8.800 δολάρια ανά τόνο. Έτσι, κανείς δεν πίστευε ότι η αγορά θα μπορούσε να αλλάξει τόσο γρήγορα».

Να σημειωθεί εδώ πως οι πόλεμοι προσφορών για την ποικιλία «Cabernet Napa» ήταν συνηθισμένοι τα προηγούμενα χρόνια, φτάνοντας τα 10.000 δολάρια ανά τόνο για το έδαφος της κοιλάδας και έως και 20.000 δολάρια ανά τόνο σε κορυφαίες ονομασίες προέλευσης όπως το «Oakville» και το «Howell Mountain».

Κλείνοντας το άρθρο του, το περιοδικό δημοσιοποιεί ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αμπελουργού στο Mendocino που αναγκάστηκε να πουλήσει 210 τόνους «Chardonnay» για μόλις 500 δολάρια τον τόνο με τον ίδιο να σχολιάζει «Ήμουν πολύ τυχερός που πήρα αυτό το ποσό, γιατί απλώς τα σταφύλια θα κρεμόταν στο αμπέλι», ενώ αναφέρει πως οι κομητείες που έχουν πληγεί περισσότερο είναι το Mendocino και Lake, καθώς και το Lodi.