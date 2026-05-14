Δύο βουλευτικές τροπολογίες κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας – Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες – Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις» που συζητείται στην Ολομέλεια.

Η πρώτη αφορά τη σύσταση «Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας» και η δεύτερη την «Αύξηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση της τροπολογίας για την σύσταση Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας επισημαίνεται -όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ- ότι αυτό αποτελεί πάγιο και δίκαιο αίτημα του νοσηλευτικού κλάδου, που διαχρονικά διεκδικεί θεσμική αναγνώριση του ρόλου και της προσφοράς του και η σύστασή του Ενιαίου Κλάδου «θα συμβάλει καθοριστικά στην αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του νοσηλευτικού προσωπικού, συγκεντρώνοντας τις κατηγορίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) νοσηλευτών, καθώς και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) μαιών/μαιευτών, με βασικό στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού, την επαγγελματική αναγνώριση, αλλά και την βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας».

Με τη δεύτερη τροπολογία για την «Αύξηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας» ζητείται «με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού να προσδιορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 4915/2022. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το ύψος του μηνιαίου επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους νοσηλευτές που κατατάσσονται στην κατηγορία Α’, δυνάμει της ΚΥΑ 2/35134/ΔΕΠ/2023 ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ από 1.7.2026 και στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ από 1.1.2027».