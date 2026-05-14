Τη στήριξή του στον Τι Τζέι Σορτς, στον οποίο έκανε έντονη κριτική ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του στο ημίχρονο του αγώνα με τη Βαλένθια, εξέφρασε ο μάνατζερ του, Νίκος Σπανός.

Ο Παναθηναϊκός δεν θα βρίσκεται στο φετινό Final Four της Euroleague καθώς αποκλείστηκε με 3-2 από τη Βαλένθια, με την τρίτη ήττα να έρχεται το βράδυ της Τετάρτης (13/5). Ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα του Αταμάν ήταν πίσω με 35-23 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον ίδιο να κάνει δηλώσεις και να ασκεί έντονη κριτική στον Σορτς.

Μία μέρα μετά, ο μάνατζερ του Αμερικανού γκαρντ με ανάρτησή του στα social media στάθηκε στο πλευρό του, γράφοντας τα εξής…

«Πικρό αποτέλεσμα της ομάδας για τη σεζόν στη EuroLeague, ωστόσο, είμαι περήφανος για την ακεραιότητα, την ηθική και τον χαρακτήρα που δείχνεις ως άτομο όλη τη σεζόν. Ως ο άνθρωπος στην «αρένα», εσύ είσαι που μετράς και σε υποστηρίζουμε για τον απίστευτο παίκτη και άνθρωπο που έχεις αποδείξει ξανά και ξανά ότι είσαι, Τι Τζέι Σορτς».