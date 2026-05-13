Ένταση επικράτησε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, με τον Εργκίν Αταμάν να σηκώνεται και να αποχωρεί πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ο Τούρκος τεχνικός δέχθηκε ερώτηση από ξένο δημοσιογράφο σχετικά με παλαιότερη δήλωσή του, σύμφωνα με την οποία είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον πάγκο του Παναθηναϊκού σε περίπτωση που η ομάδα δεν κατακτήσει τη EuroLeague ή το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Αταμάν δεν προχώρησε σε απάντηση, περιορίστηκε να ευχαριστήσει τους παρευρισκόμενους και αποχώρησε από την αίθουσα Τύπου, διακόπτοντας πρόωρα τη συνέντευξη.

Ο Εργκίν Αταμάν υποστήριξε πως σε περίπτωση που οι διαιτητικές αποφάσεις στο Final Four διατηρηθούν στο ίδιο επίπεδο, τότε η Βαλένθια έχει τη δυνατότητα να κατακτήσει τη Euroleague.

Μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού AKTOR από τη συνέχεια της διοργάνωσης, ο Τούρκος τεχνικός έδωσε αρχικά συγχαρητήρια στην ισπανική ομάδα, η οποία ανέτρεψε το εις βάρος της 0-2 και πήρε την πρόκριση στο Final Four, με τον ίδιο να τη χαρακτηρίζει ικανή για την κορυφή.

Ο προπονητής των «πρασίνων» στάθηκε και στη διαιτησία, συνδέοντας τα κριτήρια των σφυριγμάτων με την τελική έκβαση της διοργάνωσης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «Για το τέλος, θέλω να πω ότι αν τα κριτήρια είναι ίδια απ’ τους διαιτητές και στο Final Four, η Βαλένθια θα πάρει την Euroleague. Μπορεί να κερδίσει εύκολα».

Νωρίτερα, ο Αταμάν είχε αναγνωρίσει την ανωτερότητα της αντιπάλου, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Αρχικά, θέλω να συγχαρώ την Βαλένθια. Όλη την σεζόν έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ. Το να κάνεις το 3-2 από το 0-2 είναι πολύ σημαντικό. Συγχαρητήρια. Είναι τα play offs, κάποιες φορές στην σειρά έχεις νεύρα, εγώ, οι παίκτες μου, η ομάδα της Βαλένθια, ο προπονητής της Βαλένθια. Πρέπει να αποδεχτούμε την ήττα και για αυτό θέλω να συγχαρώ την Βαλένθια.»

Παράλληλα ανέλυσε την εικόνα του αγώνα, κάνοντας λόγο για κακή επιθετική λειτουργία στο πρώτο ημίχρονο και χαμένες ευκαιρίες στην επιστροφή της ομάδας του στο δεύτερο μέρος.

Αναφερόμενος στα στατιστικά, τόνισε την ισορροπία σε δίποντα και τρίποντα, αλλά στάθηκε στις βολές, επισημαίνοντας τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, την οποία συνέδεσε και με προηγούμενα παιχνίδια της σειράς, λέγοντας: «Είδα τα στατιστικά και όλα μοιάζουν ίδια, τα δίποντα, τα τρίποντα, υπάρχει ισορροπία. Στις βολές όμως δεν υπάρχει, η Βαλένθια σούταρε 29 και εμείς μόνο 8, ό,τι ακριβώς συνέβη στο Game 4. Αυτό, δε θέλω να κάνω άλλο σχόλιο, αλλά αυτό είναι πολύ περίεργο, η Βαλένθια παίζει επιθετική άμυνα και σουτάραμε μόνο 8 βολές, όπως έγινε στο ΟΑΚΑ, που σούταραν 12 βολές περισσότερες από εμάς».

Για την εικόνα του Κέντρικ Ναν ανέφερε πως: «Είναι το τρίτο παιχνίδι στη σειρά που ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην Euroleague δε σουτάρει ούτε βολή. Δεν πήγε καμία φορά στη γραμμή, ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ της Euroleague. Αν δεν πάρει τα φάουλ που περιμένει στο παιχνίδι, φυσικά θα είναι εκνευρισμένος, δεν μπορώ να πω κάτι για αυτό».

Πριν αποχωρήσει εξήγησε πως η σειρά κρίθηκε σε λεπτομέρειες, με τη Βαλένθια να ανεβάζει την ένταση της άμυνάς της και να εκμεταλλεύεται την ομαδική της λειτουργία, σημειώνοντας: «Στα πρώτα δύο παιχνίδια ήταν πολύ κλειστά, μέχρι και σήμερα. Η Βαλένθια κράτησε τη διαφορά ψηλά απόψε, αλλά στα πρώτα ματς ήταν πολύ κοντά η σειρά. Η Βαλένθια έπαιξε ομαδικά, με επιθετική άμυνα και πιστεύω ότι στους διαιτητές αρέσει αυτό το μπάσκετ».