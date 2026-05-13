Με γκολ του Ροντινέι ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό και μία αγωνιστική πριν το τέλος είναι φαβορί για την έξοδο στο Champions League καθώς είναι στη 2η θέση πλέον και στο +2 από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΚ στην Τούμπα.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και δυσκόλεψαν τους «πράσινου» με το πρέσινγκ, προσπαθώντας να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να γίνουν απειλητικοί. Κάτι που κατάφεραν για πρώτη φορά στο 17′ με τον Τσικίνιο, μετά την προσπάθεια του Ζέλσον Μάρτινς, αλλά έστειλε τη μπάλα πάνω από τα δοκάρια από πολύ καλή θέση.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε την πρωτοβουλία και αυτό δεν άλλαξε στη συνέχεια, άλλαξε όμως η 11άδα καθώς ο Έσε δεν μπορούσε να συνεχίσει και άφησε τη θέση του στον Σιπιόνι, ο οποίος έγινε «πρωταγωνιστής» λίγα λεπτά μετά.

Συγκεκριμένα, στο 40′ ο Μπρούνο, στον οποίο πήγε η μπάλα μετά το σουτ του Ταρέμι πάνω στον Τουμπά, βρήκε δίχτυα, το γκολ όμως ακυρώθηκε μετά την εξέταση του VAR για επιθετικό φάουλ του Σιπιόνι στον Ταμπόρδα. Το 0-0, επομένως, παρέμεινε αλλά όχι για πολύ…

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Ταρέμι σημάδεψε το δοκάρι και τελικά ο Ροντινέι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, στέλνοντας την ομάδα του στα αποδυτήρια με το προβάδισμα.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης ο Ράφα Μπενίτεθ έβγαλε τον Αντίνο για να βάλει τον Ζαρουρί και στο 60′ οι Πειραιώτες είχαν μεγάλη ευκαιρία με τον Ταρέμι για το δεύτερο γκολ αλλά ο Λαφόν απέκρουσε και παραχώρησε κόρνερ.

Αμέσως μετά ο Μπενίτεθ έβγαλε και Ταμπόρδα και Κοντούρη για να βάλει Σιώπη και Τζούριτσιτς, για να ακολουθήσει στο 66′ η νέα ευκαιρία των «ερυθρόλευκων», αυτή τη φορά με τον Ζέλσον Μάρτινς που κοντρολάρει αλλά να κάνει πολύ κακό πλασέ, στέλνοντας τη μπάλα άουτ.

Στο 73′ έκανε τις πρώτες του αλλαγές και ο Μεντιλίμπαρ βάζοντας Ελ Κααμπί και Αντρέ Λουίζ στις θέσεις των Ταρέμι και Μάρτινς, για να συνεχιστεί το παιχνίδι με τους «πράσινους» να είναι παντελώς ακίνδυνοι και τους γηπεδούχους να ελέγχουν την κατάσταση.

Ο Ολυμπιακός είχε νέα ευκαιρία στο 84′ με τον Τσικίνιο που έδωσε στον Ελ Κααμπί και αυτός πάτησε περιοχή και εκτέλεσε αλλά ο Λαφόν απέκρουσε, με το 1-0 να παραμένει ως το τέλος. Και από τη στιγμή που το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ έληξε ισόπαλο, οι «ερυθρόλευκοι» είναι πλέον στη 2η θέση και στο +2 από τον «δικέφαλο του βορρά».

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε (36′ Σιπιόνι), Ροντινέι, Μάρτινς (73′ Αντρέ Λουίζ), Τσικίνιο, Ταρέμι (73′ Ελ Κααμπί).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν (78′ Τσιριβέγια), Κοντούρης (62′ Σιώπης), Ταμπόρδα (62′ Τζούριτσιτς), Αντίνο (46′ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (83′ Γιάγκουσιτς), Τεττέη.