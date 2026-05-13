Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League και δεν σκέφτεται τίποτα άλλο πλην της νίκης, προκειμένου να συνεχίσει να διεκδικεί τη 2η θέση.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν τις ελπίδες τους για κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά το 1-1 με τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο μοιράζονται τη 2η θέση αλλά υστερούν στην ισοβαθμία.

Για να έχουν ελπίδες, επομένως, για έξοδο στο Champions League πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν δύο νίκες στα δύο παιχνίδια που απομένουν και το πρώτο είναι αυτό με τους «πράσινους», οι οποίοι δεν έχουν κανένα βαθμολογικό κίνητρο και θα παίξουν για το γόητρο.

Οι 11άδες που επέλεξαν οι Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ράφα Μπενίτεθ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ταρέμι.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Αντίνο, Σβιντέρσκι, Τεττέη.