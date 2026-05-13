Απορίες σε όλους στο Καραϊσκάκη προκάλεσε η απόφαση του διαιτητή Ομπρένοβιτς να ακυρώσει το γκολ του Μπρούνο στο 40ο λεπτό του ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Οι δύο ομάδες κοντράρονται για την προτελευταία αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League και στο 40ο λεπτό οι «ερυθρόλευκοι» πίστεψαν ότι άνοιξαν το σκορ με τον Μπρούνο, αλλά ο ρέφερι είχε άλλη άποψη.

Από το VAR αποφάσισαν να παρέμβουν και ζήτησαν από τον διαιτητή να δει τη φάση για ενδεχόμενο φάουλ του Σιπιόνι στον Ταμπόρδα στην αρχή της και ο Ομπρένοβιτς αποφάσισε να ακυρώσει το γκολ.

Μια απόφαση που δεν κατάλαβε κανείς και η οποία θα έκανε κατανοητά τα νεύρα των ανθρώπων του Ολυμπιακού, την ώρα που οι οπαδοί στις εξέδρες προσπαθούσαν να καταλάβουν τι έγινε.