Δύσκολες στιγμές βιώνει η Κατερίνα Ακριβοπούλου, καθώς ανακοίνωσε μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media τον θάνατο του πολυαγαπημένου της αδελφού.

Η δημοσιογράφος αποχαιρέτησε τον αδελφό της, Απόστολο, τον οποίο αποκαλούσαν χαϊδευτικά «Τοτόγια», εκφράζοντας δημόσια τη βαθιά θλίψη και τον πόνο της για την απώλειά του.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά μήνυμα, η Κατερίνα Ακριβοπούλου αποκάλυψε πως ο αδελφός της έδινε μάχη για τη ζωή του, χωρίς όμως να καταφέρει τελικά να βγει νικητής.

«Μέχρι εδώ ήταν! Τέλος! Ο μονακρίβος αδελφός μου, ο Απόστολος μου, ο Τοτόγιας όπως τον έλεγε ο Κωνσταντίνος μου όταν ήταν μικρός, μας έφυγε σήμερα. Πάλεψε λιονταρίσια αλλά στο τέλος δεν άντεξε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η δημοσιογράφος ολοκλήρωσε την ανάρτησή της με λόγια που συγκίνησαν φίλους και διαδικτυακούς της ακόλουθους. «Στο καλό Τοτόγια, στο καλό αγάπη μου γλυκιά, δεν ξέρω πώς να ζω χωρίς αδελφό», ανέφερε, αποτυπώνοντας τον βαρύ πόνο της απώλειας.

Κάτω από την ανάρτηση, εκατοντάδες χρήστες έσπευσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους και να στείλουν μηνύματα συμπαράστασης προς την Κατερίνα Ακριβοπούλου.