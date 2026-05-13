Τα Παιδικά Χωριά SOS με ανακοίνωσή τους αναφέρονται στο τραγικό γεγονός με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη σημειώνοντας πως απαιτείται να υπάρξει σεβασμός απέναντι στον πόνο των οικογενειών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από τα Παιδικά Χωριά SOS:

Με αφορμή το τραγικό γεγονός στην Ηλιούπολη, αισθανόμαστε την ανάγκη να σταθούμε με σεβασμό και ευαισθησία απέναντι στον πόνο των οικογενειών, των φίλων, των συμμαθητών και ολόκληρης της

κοινότητας που έχει συγκλονιστεί.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του ενός κοριτσιού και τις σκέψεις μας προς το δεύτερο παιδί που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.



Τέτοιες καταστάσεις μάς υπενθυμίζουν με τον πιο δύσκολο τρόπο ότι η ψυχική υγεία των παιδιών και

των εφήβων χρειάζεται καθημερινή φροντίδα, έγκαιρη υποστήριξη και ουσιαστική παρουσία από

όλους μας — οικογένεια, σχολείο, κοινότητα και Πολιτεία.

Πολλά παιδιά και έφηβοι δυσκολεύονται σιωπηλά. Η απομόνωση, η ψυχική πίεση, το άγχος ή η αίσθηση μοναξιάς δεν είναι πάντα ορατά. Για αυτό είναι σημαντικό να δημιουργούμε ασφαλείς χώρους όπου τα παιδιά μπορούν να μιλούν χωρίς φόβο, ντροπή ή κριτική. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο συζητάμε δημόσια τέτοια γεγονότα, με σεβασμό προς τις οικογένειες και με υπευθυνότητα απέναντι στα παιδιά και τους εφήβους που μπορεί να επηρεάζονται βαθιά.

Τα Παιδικά Χωριά SOS παραμένουν σταθερά προσανατολισμένα στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιών και νέων, στην υποστήριξη οικογενειών και στην προώθηση δράσεων πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης για την ψυχική υγεία. Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ηλιούπολης & Παιδικών Χωριών SOS, συμβάλλουμε άμεσα με την υποστήριξη του συντονισμού και της διασύνδεσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Εκπαίδευσης, Ψυχικής Υγείας & Παιδικής Προστασίας) και τη προετοιμασία ενός συστηματικού και μακροπρόθεσμου σχεδίου υποστήριξης παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών στη τοπική κοινότητα.



Η φροντίδα, η σύνδεση και η έγκαιρη στήριξη μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη ζωή ενός παιδιού.