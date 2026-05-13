Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στο βήμα της Βουλής, είπε ότι επιτήδειοι πολιτικοί που μετακυλούν το χρέος στις νεότερες γενιές είναι και οι υπεύθυνοι της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, καθώς η μία κοπέλα έγραψε ότι ανησυχούσε για το ενδεχόμενο ότι δεν θα έβρισκε δουλειά και δεν θα είχε λεφτά, αν αποτύγχανε στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κατά την παρέμβασή της στη Βουλή για το δημόσιο χρέος και την υπερχρέωση της χώρας, είπε μεταξύ άλλων:

«Από πού κι ως πού, κάποιοι επιτήδειοι πολιτικοί που εξακολουθούν πολλοί από αυτούς να βρίσκονται και σε έδρανα βουλευτικά και σε θώκους δημόσιους και κρατικούς, εισπράττοντας δημόσιο χρήμα, από πού κι ως πού χρεώνουν αυτοί και στέλνουν τον λογαριασμό στις νέες γενιές, στα μωρά και τα παιδιά και δημιουργούν αυτά τα αδιέξοδα που οδήγησαν χθες δύο νέα κορίτσια να πηδήξουν στο κενό;

Από πού κι ως πού συζητάμε εδώ πέρα για το χρέος σαν έναν ανταγωνισμό δύο κομμάτων που κυβέρνησαν με μεγάλη αποτυχία τη χώρα επί δεκαετίες και μπαίνει και τρίτος ανταγωνιστής ποιος έκανε τα χειρότερα. Γιατί δεν συζητάμε ποιος φταίει που υπερχρέωσαν τη χώρα;».

