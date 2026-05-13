Σε ατύχημα και τροχαίο που προηγήθηκε απέδωσε ο 30χρονος από την Κρήτη το γεγονός ότι η 28χρονη σύζυγός του οδηγήθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

Ο άνδρας που προφυλακίστηκε, γιατί δεν έπεισε με την απολογία του, ισχυρίστηκε ότι πρώτα τράκαρε και έφυγε ο προφυλακτήρας, ενώ στη συνέχεια έγινε κάτι αναπάντεχο. Άνοιξε η πόρτα του οχήματος και η γυναίκα βρέθηκε στον δρόμο.

«Πήρα τη σύζυγό μου και τα παιδιά από το σπίτι και ξεκινήσαμε να πάμε προς το μαγαζί μας. Στη διαδρομή, τσακωθήκαμε και από την ταραχή μου τράκαρα. Πήρα μια στροφή απότομα και έπεσα πάνω στην προστατευτική μπάρα του ΒΟΑΚ. Μου έφυγε ο προφυλακτήρας και τον μάζεψα και τον έβαλα στο πίσω μέρος της κλούβας. Συνέχισα και είπαμε να γυρίσουμε προς το σπίτι», είπε, σύμφωνα με το Live News.

«Ενώ γυρίζαμε, ξαφνικά άνοιξε η πόρτα ενώ ήμασταν εν κινήσει και έπεσε η σύζυγός μου κάτω. Έπαθα σοκ. Σταμάτησα αμέσως, πήγα δίπλα της να δω αν είναι καλά. Την έπιασα στα χέρια και γέμισα αίματα. Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ για βοήθεια. Μακάρι να είναι καλά η σύζυγός να πει την αλήθεια για το τι συνέβη», πρόσθεσε στη συνέχεια, με βάση την εκπομπή του Mega.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης, Νίκος Στειακάκης, εκτίμησε ότι τα στοιχεία της υπόθεσης οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα, τονίζοντας πως «αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι δεν μπορεί να είναι ατύχημα» και ότι «τα ευρήματα δείχνουν προς την κατεύθυνση ύπαρξης εγκληματικής ενέργειας». Όπως σημείωσε, η κατάσταση της 28χρονης είναι σταθερή, ωστόσο δεν είναι ακόμη σε θέση να καταθέσει, κάτι που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες και θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Μια γυναίκα η οποία κάθεται στη θέση του συνοδηγού και βρίσκεται ξαφνικά χτυπημένη εκτός οχήματος, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν μπορεί να είναι ένα ατύχημα», υποστήριξε ο κ. Νίκος Στειακάκης.

Σημειώνεται ότι η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, δίνοντας τη δική της μάχη για να ξεπεράσει τα τραύματά της, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση.