Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στα play off της Stoiximan Super League για τις θέσεις 5-8 πέτυχε ο Άρης, με το εκτός έδρας 2-1 επί του Βόλου.

Από το ξεκίνημα του αγώνα οι «κίτρινοι» πατούσαν καλύτερα, έβγαιναν ωραία μπροστά δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να φτάσουν στο γκολ και τελικά το πέτυχαν στο 21′ με το σουτ του Χόνγλα εντός περιοχής, μετά την αδυναμία της άμυνας να απομακρύνει.

Αμέσως μετά, στο 23′, ο Καντεβέρε είχε ευκαιρία για το 0-2, το οποίο άγγιξε και στο 31′ με εκτέλεση από πλάγια θέση εκτός περιοχής αλλά η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου είχε τον απόλυτο έλεγχο και πλησίασε στο δεύτερο γκολ και σε άλλες περιπτώσεις στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να το πετύχει.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης ο Καντεβέρε είχε και δεύτερο δοκάρι με σουτ από το ύψος της περιοχής και τελικά στο 54′ ήρθε, κόντρα στη ροή του αγώνα, η ισοφάριση για τους γηπεδούχους με τον Λάμπρου, μετά τη συνεργασία του με τον Γκονζάλες.

Το 1-1, όμως, δεν έμεινε παρά για ελάχιστα δευτερόλεπτα, καθώς αμέσως μετά οι φιλοξενούμενοι βγήκαν στην επίθεση, ο Γιαννιώτας έκανε το γύρισμα και ο Τριανταφύλλου στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Μορέιρα για το 1-2 με αυτογκόλ.

Ο Άρης είχε ευκαιρίες στη συνέχεια και για τρίτο γκολ αλλά στάθηκε ξανά άτυχος στο 72′ καθώς είχε τρίτο δοκάρι, αυτή τη φορά σε προσπάθεια του Μορόν, με το 1-2 να παραμένει ως το τέλος.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Μορέιρα (75’ Παπαθανασίου), Κόμπα, Μύγας (89’ Λεγκίσι), Χέρμανσον (46’ Τριανταφύλλου), Γρόσδης, Μαρτίνες, Γκονζάλες (75’ Κύρκος), Λάμπρου, Τζόκα, Χουάνπι (61’ Λυκουρίνος), Ουρτάδο.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Μεντίλ, Ρόουζ, Σούντμπεργκ (80’ Φρίντεκ), Ράτσιτς, Χόνγκλα (59’ Γένσεν), Γκαρέ (82’ Κουαμέ), Μπουσαϊντ (59’ Ντούντου), Γιαννιώτας, Καντεβέρε (59’ Μορόν).