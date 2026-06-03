Φύλλο και φτερό κάνουν οι Αρχές τον Κορυδαλλό και τις γύρω περιοχές μετά την απόδραση από τις φυλακές ενός 48χρονου κρατούμενου.

Η απόδραση του 48χρονου που είχε μπει στη φυλακή για υποθέσεις ναρκωτικών σημειώθηκε στις 8:30, την Τρίτη 2/6 την ώρα της τροφοδοσίας.

Ο κρατούμενος εργαζόταν στην κεντρική αποθήκη, εκμεταλλεύτηκε το κενό στην επιτήρηση και πέρασε μπροστά από τους φύλακες, βγαίνοντας εκτός των φυλακών.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο – ντοκουμέντο, ακολούθησε καταδίωξη, με τον κρατούμενο να τρέχει επί της Γρηγορίου Λαμπράκη και δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους να τον ακολουθούν.

Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι είχε χαρακτηριστεί κατάλληλος για τακτικές άδειες

Οι αρχές αναζητούν τον 48χρονο, ενώ αυτό που προκαλεί προβληματισμό είναι ότι είχε χαρακτηριστεί κατάλληλος για τακτικές άδειες και μάλιστα είχε λάβει τρεις άδειες το τελευταίο εξάμηνο, τις οποίες και είχε τηρήσει.

Οι συνθήκες της απόδρασης είναι υπό διερεύνηση, με δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους να έχουν συλληφθεί με την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου και να έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία των φυλακών.