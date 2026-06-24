Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε η 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Κερατέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορία για εμπρησμό από πρόθεση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρμόδιες αρχές, η γυναίκα φέρεται να βρίσκεται πίσω από δύο διαδοχικές εστίες φωτιάς που εκδηλώθηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού είχαν θέσει υπό διακριτική επιτήρηση την περιοχή μετά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά πυρκαγιών. Κατά την έρευνα, φέρεται να κατέγραψαν κινήσεις της 43χρονης κοντά στα σημεία εκδήλωσης των πυρκαγιών, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα εμφανίζεται να κινείται κρατώντας χαρτοπετσέτες και αναμμένο τσιγάρο.

Οι αρχές εκτιμούν ότι προκάλεσε δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς και στη συνέχεια επέστρεψε στην κατοικία της, γεγονός που οδήγησε τελικά στη σύλληψή της.

Κατά την πρώτη της εξέταση από τους αστυνομικούς, η 43χρονη φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στις πυρκαγιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πώς εκδηλώθηκαν οι φωτιές, ενώ απέδωσε την ευθύνη σε διερχόμενα δίκυκλα που κινούνταν στην περιοχή.

Ωστόσο, η στάση της φαίνεται πως άλλαξε όταν οι ερευνητές της παρουσίασαν τα στοιχεία που είχαν συλλέξει στο πλαίσιο της προανάκρισης. Μετά την παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας, η 43χρονη φέρεται να παραδέχθηκε τις πράξεις της, επικαλούμενη έντονη ψυχολογική πίεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι βρισκόταν σε κατάσταση μεγάλης συναισθηματικής φόρτισης, αποδίδοντας την αντίδρασή της στην ένταση που είχε προηγηθεί στο σπίτι.

«Όλα έγιναν όταν με νευρίασαν τα παιδιά μου. Όλη μέρα φωνάζουν, είχα θολώσει», φέρεται να είπε κατά την κατάθεσή της.

Στα χέρια της Δικαιοσύνης η υπόθεση

Η δικογραφία έχει πλέον διαβιβαστεί στις δικαστικές αρχές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εξεταστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αξιολογούν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ενώ η 43χρονη καλείται πλέον να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης για τις πράξεις που της αποδίδονται.