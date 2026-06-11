Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά την εκδήλωση φωτιάς σε αγροτοδασική περιοχή της Κερατέας, στην Ανατολική Αττική.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στη θέση Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης των μετώπων.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κερατέας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 11, 2026

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 πυροσβεστικά οχήματα και τρία ελικόπτερα που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, δίνοντας μάχη για τον έλεγχο της πυρκαγιάς και την προστασία της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση και δεν υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές.