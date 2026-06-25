Σε μια σημαντική ημέρα για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς σήμερα συμπληρώνει ακριβώς 7 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, το κυβερνών κόμμα προετοιμάζεται πυρετωδώς για τις κάλπες του 2027, με το πολιτικό αφήγημα να έχει τρεις άξονες, με βασικότερο όλων την κυβερνητική αποτελεσματικότητα.

Το 41% που εξασφάλισε στις εκλογές του Ιουνίου του 2023 και τότε δεν φαινόταν εφικτό, και για τον λόγο αυτό, Πειραιώς και Μαξίμου βρίσκονται σε εγρήγορση, ζητώντας από τους πολίτες να εμπιστευθούν εκ νέου την γαλάζια παράταξη.

Αυτό που προτάσσουν κυβερνητικά στελέχη είναι 3 λόγοι για να προσελκύσουν την πλειοψηφία των πολιτών.

Αυτό το οποίο ξεκαθαρίζουν κατ’ αρχήν είναι ότι δεν πρόκειται η κυβέρνηση να μεταβάλει την πολιτική της, ούτε να προχωρήσει σε ανέφικτες υποσχέσεις εξαιτίας των δημοσκοπικών εξελίξεων.

Τήρηση των δεσμεύσεων

Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν σε κάθε ευκαιρία ότι η ΝΔ υλοποίησε και υλοποιεί στο ακέραιο τις προεκλογικές της δεσμεύσεις.

Ήδη στα τρία αυτά χρόνια, αθροιστικά και με την πρώτη θητεία της, έχουν προωθηθεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα σημαντικές παρεμβάσεις στην οικονομία, στο κράτος, στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς και στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα.

Η σύγκριση με την αντιπολίτευση

Ο δεύτερος λόγος που προβάλλεται από τη Νέα Δημοκρατία αφορά τη σύγκριση με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπερέχει σε όλες τις δημοσκοπήσεις έναντι των πολιτικών του αντιπάλων, αλλά και με τα στελέχη που βρίσκονται στο επιτελείο του και σε υπουργικούς θώκους και την αποτελεσματικότητα που επιδεικνύουν, η Νέα Δημοκρατία υπερέχει έναντι των πολιτικών της αντιπάλων.

Συνετή δημοσιονομική πολιτική

Η απουσία προγραμματικού λόγου από την πλειοψηφία των πολιτικών αντιπάλων της ΝΔ της δίνει το αβαντάζ να θεωρείται η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να προσφέρει ρεαλιστικές λύσεις και σταθερή προοπτική για τη χώρα, βασίζοντας τις προτάσεις της στις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας και στις ανάγκες της κοινωνίας.

Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση προβάλλει ως βασικό στοιχείο της πολιτικής της τα μεταρρυθμιστικά βήματα που έχουν υλοποιηθεί. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν η θεσμοθέτηση των μη κρατικών πανεπιστημίων, οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής μέσω της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές, καθώς και η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου.

Η μεταρρυθμιστική ατζέντα έχει πολλές άλλες σελίδες οι οποίες έχουν ορίζοντα το 2030.

Το νέο πρόγραμμα θα βασίζεται στις διεθνείς εξελίξεις, στις πρακτικές προηγμένων χωρών και στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως τη σύγκλιση με την Ευρώπη.

Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να υποστηρίζει το μοντέλο των αυτοδύναμων κυβερνήσεων, θεωρώντας ότι εξασφαλίζει πολιτική σταθερότητα και αποτελεσματική διακυβέρνηση, καθώς λαμβάνονται γρήγορα οι αποφάσεις και αντιμετωπίζονται άμεσα οι όποιες κρίσεις χωρίς χρονοτριβές και διαπραγματεύσεις.

Το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά

Σε ό,τι αφορά τα σενάρια για ενδεχόμενη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, η κυβέρνηση αποφεύγει να υποτιμήσει οποιαδήποτε πολιτική πρωτοβουλία. Ωστόσο, επιμένει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα κριθεί κυρίως από την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής και από το κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία θα παρουσιάσει ένα πειστικό όραμα για την επόμενη τετραετία.