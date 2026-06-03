Συνεχίζονται οι έρευνες που αφορούν τον εντοπισμό του «δράκου» του Λυκαβηττού, που επιτέθηκε σε μία 22χρονη γυναίκα με την ΕΛ.ΑΣ. να στήνει παγίδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 3/6 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» η αστυνομία έχει εξαπολύσει ειδικές επιχειρήσεις, με αστυνομικούς – κυρίως γυναίκες με πολιτικά – να λειτουργούν ως δολώματα στην ευρύτερη περιοχή.

Οι Αρχές διαθέτουν σκίτσο του δράστη, ο οποίος περιγράφεται ως αδύνατος, μελαχρινός, πιθανόν αλλοδαπός, ύψους 1,60-1,70 μ., και φορούσε χακί μπλούζα και μαύρο παντελόνι κατά την επίθεση.

Η 22χρονη δέχτηκε επίθεση στην περιοχή του Λυκαβηττού το βράδυ του Σαββάτου 30/5 , καθώς γυρνούσε από τη δουλειά της, με τον δράστη να την ρίχνει στο έδαφος. Η νεαρή γυναίκα είναι σε κατάσταση σοκ, αλλά η υγεία της είναι καλή, έχοντας υποστεί μόνο ελαφρά τραύματα.