Την έναρξη του καλοκαιριού σηματοδότησε η Ζέτα Μακρυπούλια, κάνοντας την πρώτη της βουτιά στη θάλασσα για φέτος.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram στιγμιότυπα από την πρώτη της εξόρμηση στην παραλία, δημοσιεύοντας ένα άλμπουμ με καλοκαιρινές φωτογραφίες φορώντας μαύρο μπικίνι.

«Πρώτη βουτιά για φέτος, αφού μπήκε πλέον επίσημα το καλοκαίρι! Το καλοκαίρι πάντα μου φέρνει χαρά, αν και το φετινό επέλεξα να το περάσω κάνοντας θεατρική περιοδεία. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι φίλοι μου!», έγραψε η Ζέτα Μακρυπούλια στο Instagram.