Στην κοπή πίτας του Ant1 βρέθηκε η Ζέτα Μακρυπούλια η οποία κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για το τηλεοπτικό της μέλλον αλλά και… παρελθόν, στις κάμερες και τους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών.

«Πάρα πολλά χρόνια. Μεγαλώνουμε μαζί με τον Ant1. Ωραία, ωριμάζουμε», σχολίασε με χαμόγελο, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική της συνεργασία με τον σταθμό η Ζέτα Μακρυπούλια.

Για το «Moments» δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτή την εκπομπή. Είναι κάτι καινούργιο για μένα, πολύ διαφορετικό. Εκπαιδεύομαι σιγά-σιγά, μου αρέσει, το διασκεδάζω και πιστεύω ότι κάθε φορά θα είναι όλο και καλύτερο». Αν και δεν αποκάλυψε ακριβή ημερομηνία πρεμιέρας, έκανε λόγο για «μια εκπομπή με πολλές εκπλήξεις για τον κάθε καλεσμένο».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν έψαχνε απαραίτητα κάτι νέο, καθώς «είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη με το Rouk Zouk και γεμάτη». Όπως εξήγησε, υπήρχε μια συζήτηση με τον σταθμό εδώ και χρόνια ότι, αν προκύψει κάτι διαφορετικό, θα το επιχειρήσουν – και «έτυχε να προκύψει τώρα».

Ιδιαίτερα φορτισμένη μίλησε για την αγάπη του κοινού: «Είμαι τόσο ευγνώμων στον κόσμο πραγματικά. Έχω πάρει πάρα πολύ ωραία δώρα, όλα αυτά τα χρόνια. Πολλή αγάπη, πολλά κομπλιμέντα. Φεύγω πολύ γεμάτη από το Rouk Zouk πάντα» και παραδέχτηκε πως πλέον το παιχνίδι «το έχουμε φέρει στα μέτρα μας».