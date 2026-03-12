Η ώρα για την πρώτη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μπέτις στη φάση των «16» του Europa League έφτασε και ο Ράφα Μπενίτεθ παρατάσσει την ομάδα του με τον Καλάμπρια στο κέντρο της άμυνας και τον Ζαρουρί σε ρόλο φουλ μπακ.

Οι «πράσινοι» θέλουν το αποτέλεσμα που θα τους δώσει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στους προημιτελικούς και ο Ισπανός τεχνικός επιμένει στο 3-4-2-1, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές απουσίες στην αμυντική γραμμή.

Κάτω από τα δοκάρια του «τριφυλλιού» θα είναι ο Λαφόν, με τους Ίνγκασον, Καλάμπρια και Κάτρη να αποτελούν την αμυντική τριάδα. Στο χώρο του κέντρου θα είναι δίδυμο οι Τσέριν και Ρενάτο Σάντσες, με τον Ζαρουρί να παίζει σε όλη τη δεξιά πλευρά και τον Κυριακόπουλο να έχει αντίστοιχο ρόλο αριστερά.

Από εκεί και πέρα, οι Ταμπόρδα και Πελίστρι θα είναι τα στηρίγματα του Τεττέη, ο οποίος είναι στην κορυφή της επίθεσης.

Η 11άδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Ίνγκασον, Καλάμπρια, Κάτρης, Ζαρουρί, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Ρενάτο Σάντσες, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τεττέη.

Στον πάγκο είναι οι Κότσαρης, Γείτονας, Βύντρα, Τσιριβέγια, Σιώπης, Αντίνο, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.