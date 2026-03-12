Αποστολή στην Ουκρανία πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό να επιθεωρήσει τον αγωγό πετρελαίου Druzhba και «αναμένει την απάντηση της Ουκρανίας στο αίτημα αυτό», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Προτείναμε την επίσκεψη αποστολής για να επιθεωρήσει τον αγωγό Druzhba στην Ουκρανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι ροές ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία έχουν ανασταλεί από τα τέλη Ιανουαρίου, αφότου υπέστη ζημιές.

Το Κίεβο δηλώνει ότι μια ρωσική επίθεση έπληξε τον εξοπλισμό του αγωγού Druzhba στη δυτική Ουκρανία, ενώ η Σλοβακία και η Ουγγαρία ισχυρίζονται ότι η Ουκρανία ευθύνεται για την παράταση της διακοπής των ροών.