Μια 15χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της από ρωσικό πλήγμα στη βόρεια Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στη 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο χωριό Μένσκα, στην περιφέρεια της πόλης Τσερνίγκιφ. Η σύγκρουση που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή εισήλθε στα τέλη Φεβρουαρίου στον πέμπτο χρόνο.

«Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε δύο κτίρια κατοικιών. Δυστυχώς, η εχθρική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε ένα κορίτσι 15 ετών, οι γονείς του οποίου τραυματίστηκαν», ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές μέσω του Facebook, χωρίς να διευκρινίσουν αν επρόκειτο για πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους ή πυραύλου.

Στο μεταξύ, ρωσικές τοπικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα πως ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα προκάλεσε πυρκαγιά σε χώρο αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία.

Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπάρχουν τραυματίες από την επίθεση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι 80 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στη διάρκεια της νύχτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες.