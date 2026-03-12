Το OPEN εξέδωσε ανακοίνωση για τις αλλαγές που θα γίνουν από την ερχόμενη εβδομάδα στο πρόγραμμά του, μετά την ανάληψη της διεύθυνσης προγράμματος από τον Θέμη Μάλλη.

Όπως έγινε γνωστό, η εκπομπή «Real View» θα μεταδίδεται καθημερινα στις 14:15 το μεσημέρι, η εκπομπή του Θανάση Πάτρα «Ώρα για ψυχαγωγία», θα προβάλλεται πλέον μόνο κάθε Κυριακή στις 19:50 και στο εξής θα έχει τίτλο «Ψυχαγωγία….Κυριακάτικα!», ενώ ο «Αδύναμος Κρίκος» θα ξεκινάει στις 20:50 αντί για τις 19:50.

«Κάθε Κυριακή από εδώ και πέρα. Μου ζητήθηκε από το κανάλι να κάνω αυτό το project, το δέχτηκα, οπότε η ζωή συνεχίζεται. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την μέχρι τώρα πορεία της εκπομπής. Το κανάλι είναι κανάλι, θέλει άλλα πράγματα και πάμε να τα κάνουμε με πολλή χαρά και αυταπάρνηση», ανέφερε αρχικά ο Θανάσης Πάτρας για τις αλλαγές στην εκπομπή του.

«Δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που γίνεται αυτή η αλλαγή. Όταν αλλάζει μια διεύθυνση, έχει έναν δικό του σχεδιασμό για να υπηρετεί το πρόγραμμα καλύτερα. Αυτό θέλει το κανάλι οπότε τι να έλεγα, “ευχαριστώ πολύ δεν θέλω;”. Υπάρχει στήριξη από το κανάλι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν θεωρώ υποβάθμιση ότι έφυγα από το μεσημέρι και πήγα βράδυ. Από τις πέντε ώρες η εκπομπή θα γίνει τρεις, είναι όλα σχετικά», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής.