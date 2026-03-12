Από το θέμα των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση κατά της αισχροκέρδειας ξεκίνησε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, το βράδυ της Τετάρτης, 11/3 στο Kontra Channel.

«Προβλέψεις δεν χωρούν, όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης. Αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς, είναι να μεριμνήσουμε προκειμένου, έστω και σε έναν κοντινό ορίζοντα, να απομειώσουμε τις όποιες επιπτώσεις αυτής της κρίσης», ήταν το εισαγωγικό σχόλιο του υφυπουργού ενώ πρόσθεσε: «Τα σημερινά (σ.σ. χθεσινά) μέτρα έχουν σκοπό να μην έχουμε έξτρα παράλογες αυξήσεις πέραν του κόστους που μπορεί δικαιολογημένα να αυξηθεί». Άλλωστε, συμπλήρωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξης, «αποκτήθηκε εμπειρία από τις παραπλανητικές τακτικές και τις στρεβλώσεις που μπορεί να υπάρχουν στην αγορά. Υπάρχει μεθοδολογία και τρόπος το πρόβλημα να εντοπιστεί νωρίτερα».

Ωστόσο, αναγνώρισε, «δεν είναι εύκολη υπόθεση». Και συνέχισε: «Δοκιμάζουμε αυτό το μέτρο, θεωρούμε ότι θα λειτουργήσει. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και τα συναρμόδια Υπουργεία είναι έτοιμα. Έχουμε επικοινωνήσει σε όλους τους παράγοντες της αγοράς την κοινωνική συνυπευθυνότητα και πως θα εμμείνει η κυβέρνηση στα ζητήματα αυτά», διεμήνυσε επίσης. Με την παρατήρηση ότι «ειδικά σε αυτήν την περιοχή (του πλανήτη) πρέπει να είναι κανείς επιφυλακτικός», ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ τόνισε συγχρόνως ότι «εμείς φροντίζουμε την οικονομία, φροντίζουμε την ασφάλεια των συμπολιτών μας, κάνουμε το εθνικά επιβεβλημένο και στην Κύπρο και στην περιοχή ευρύτερα. Η χώρα μας συμμετέχει στην περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας και διασφαλίζουμε τα συμφέροντα της πατρίδας μας». Και, σε ένα γενικότερο πολιτικό σχόλιο, «επειδή υπάρχει μια κυβέρνηση που κάνει τα κουμάντα της, μπόρεσε από 1ης Ιανουαρίου, αλλά και από πριν, (να ενισχύσει) συγκεκριμένα εισοδήματα. Αυτός είναι ο μόνος βιώσιμος τρόπος να αντιμετωπίσουμε και την ακρίβεια», ανέφερε θυμίζοντας και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις όποτε χρειάστηκαν έκτακτα μέτρα ενίσχυσης στην αγορά, στην ενέργεια κ.ο.κ.

«Συνεχίζουμε να βελτιώνουμε μισθούς και εισοδήματα σε μια περίοδο που δεν μπορείς να κάνεις εύκολα προβλέψεις», επέμεινε και τόνισε ότι «από τα στοιχεία του 2025 φαίνεται ότι έχουμε σχεδόν διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Υπογράμμισε δε, τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα υπέρ των οικογενειών, υπέρ των ενοικιαστών κ.α. «Χρειάζεται να συνεχισθεί μια οικονομική πολιτική, η οποία θα μπορεί να εξασφαλίζει σε τέτοιες δύσκολες στιγμές ότι η χώρα δεν θα είναι φτερό στον άνεμο, όπως ήταν παλιότερα και αυτό μας στοίχισε», σημείωσε εμφατικά κλείνοντας.

Τι είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αλλάζοντας θέμα και εστιάζοντας στον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφερόμενος στο ενημερωτικό σημείωμα του τότε προέδρου του Οργανισμού Γρηγόρη Βάρρα, ο υφυπουργός απάντησε πως δεν γνωρίζει «αν το έγγραφο βρίσκεται στη δικογραφία ή όχι, θα διαλευκανθεί κι αυτό». Ενώ σε μια γενικότερη τοποθέτηση συμπέρανε ότι «μέσα από τη διαδικασία της Εξεταστικής όντως αναδείχθηκαν ζητήματα τα οποία οφείλουμε να εξετάσουμε συνολικά ως πολιτικό σύστημα -εκεί είναι η ουσία για μένα». Και για το αύριο, «έχει ξεκινήσει διάλογος στη Βουλή, χρειάζεται συλλογικά να καταλήξουμε στο μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Είναι σε εξέλιξη τώρα η συζήτηση στην Ευρώπη, τώρα θα διαμορφωθεί η εθνική θέση και με τα διδάγματα του παρελθόντος». Ερωτηθείς, τέλος, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων σχολίασε: «Η δικαιοσύνη πρέπει απερίσπαστη να κάνει τη δουλειά της – και θα την κάνει. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο σύνολό της. Αυτό το λέω για επιλεκτικές αξιολογήσεις…».