Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, μαζί με την έφηβη κόρη του εμφανίστηκαν να πυροβολούν με πιστόλια κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε εργοστάσιο παραγωγής όπλων, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσαν την Πέμπτη τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η επίσκεψη εντάσσεται στις προσπάθειες του καθεστώτος να εκσυγχρονίσει τις συμβατικές στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας, έπειτα από χρόνια έντονης εστίασης στο πυρηνικό πρόγραμμα.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Korean Central News Agency (KCNA) ανέφερε ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέφθηκε την προηγούμενη ημέρα εργοστάσιο που κατασκευάζει πιστόλια και άλλα ελαφρά όπλα, όπου είχε την ευκαιρία να επιθεωρήσει ένα νέο μοντέλο πιστολιού που μπήκε πρόσφατα σε παραγωγή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας δοκίμασε το όπλο σε πεδίο βολής και το χαρακτήρισε «εξαιρετικό».

Αν και η παρουσία της 13χρονης κόρης του δεν αναφερόταν στο κείμενο της ανακοίνωσης, φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη δείχνουν να συμμετέχει στη δοκιμή πυροβολώντας μαζί με υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Υπενθυμίζεται ότι εικόνες που δημοσίευσε το Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας (KCNA) την Τρίτη εμφάνιζαν τους δύο τους σε μια αίθουσα συνεδριάσεων να παρακολουθούν την εκτόξευση όπλων από το αντιτορπιλικό Choe Hyon.