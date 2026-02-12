Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, επέλεξε την κόρη του ως διάδοχο, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας στους βουλευτές την Πέμπτη. Λίγα είναι γνωστά για την Κιμ Τζου Ε, η οποία τους τελευταίους μήνες έχει φωτογραφηθεί δίπλα στον πατέρα της σε σημαντικές εκδηλώσεις, όπως η επίσκεψη στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο, το πρώτο γνωστό ταξίδι της στο εξωτερικό.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) δήλωσε ότι έλαβε υπόψη «μια σειρά από περιστάσεις», συμπεριλαμβανομένης της ολοένα και πιο συχνής δημόσιας παρουσίας της σε επίσημες εκδηλώσεις, για να καταλήξει σε αυτή την εκτίμηση.

Η NIS δήλωσε επίσης ότι θα παρακολουθεί στενά αν θα παραστεί στο συνέδριο του κόμματος της Βόρειας Κορέας αργότερα αυτόν τον μήνα, το μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός που πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια. Στο συνέδριο του κόμματος αναμένεται η Πιονγκγιάνγκ να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προτεραιότητές της για τα επόμενα πέντε χρόνια, όπως η εξωτερική πολιτική, ο πολεμικός σχεδιασμός και οι πυρηνικές φιλοδοξίες.

Την Πέμπτη, ο βουλευτής Lee Seong-kwen δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Τζου Ε, η οποία είχε προηγουμένως περιγραφεί από την NIS ως «εκπαιδευμένη» για να γίνει διάδοχος, βρίσκεται τώρα στο στάδιο του «διορισμού» της ως διάδοχος, όπως αναφέρει το BBC.

«Καθώς η Κιμ Τζου Ε έχει εμφανιστεί σε διάφορες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της επετείου ίδρυσης του Κορεατικού Λαϊκού Στρατού και της επίσκεψής της στο Παλάτι του Ήλιου Κουμσουσάν, και έχουν εντοπιστεί ενδείξεις ότι εκφράζει την άποψή της για ορισμένες κρατικές πολιτικές, η NIS πιστεύει ότι έχει πλέον εισέλθει στο στάδιο του διορισμού της ως διάδοχος», δήλωσε ο Lee.

Η Τζου Ε είναι το μόνο γνωστό παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του, Ρι Σολ Τζου. Η NIS πιστεύει ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει έναν μεγαλύτερο γιο, αλλά αυτός ο γιος δεν έχει ποτέ αναγνωριστεί ούτε εμφανιστεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας.

Η είδηση για την ύπαρξη της Τζου Ε έγινε γνωστή για πρώτη φορά από μια απρόσμενη πηγή: τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή, Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος αποκάλυψε στην εφημερίδα The Guardian το 2013 ότι «κράτησε στην αγκαλιά του τη μικρή Τζου Ε» κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη χώρα.

Η Τζου Ε, η οποία πιστεύεται ότι είναι 13 ετών, έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην κρατική τηλεόραση το 2022. Εμφανίστηκε να επιθεωρεί τον τελευταίο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο της Βόρειας Κορέας, κρατώντας το χέρι του πατέρα της.

Έκτοτε, εμφανίζεται συχνά στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετριάζοντας την εικόνα του πατέρα της ως αδίστακτου δικτάτορα. Τον συνόδευσε στο Πεκίνο για τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που έχει γίνει ποτέ στην Κίνα, όπου την είδαν να κατεβαίνει από το θωρακισμένο τρένο του στον σιδηροδρομικό σταθμό του Πεκίνου.

Συχνά τη βλέπουμε με μακριά μαλλιά, κάτι που απαγορεύεται στις συνομήλικές της, και να φοράει ρούχα σχεδιαστών, τα οποία είναι απρόσιτα για τους περισσότερους στη χώρα της.

Ένας άλλος βουλευτής, ο Park Sun-won, δήλωσε ότι ο ρόλος που ανέλαβε η Τζου Ε κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων υποδηλώνει ότι έχει αρχίσει να συμβάλλει στη χάραξη πολιτικής και αντιμετωπίζεται ως η de facto δεύτερη σημαντικότερη ηγέτης.

Η εξουσία στη Βόρεια Κορέα έχει περάσει από τρεις γενιές της οικογένειας Κιμ και είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα παραδώσει τον θρόνο στην Τζου Ε. Τους τελευταίους μήνες εμφανίστηκε να στέκεται πιο ψηλά από τον πατέρα της, περπατώντας δίπλα του, αντί να τον ακολουθεί. Στη Βόρεια Κορέα, όπου οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης θεωρείται ότι έχουν μεγάλο συμβολικό βάρος, είναι σπάνιο να εμφανίζονται άλλα άτομα εκτός από τον Κιμ Γιονγκ Ουν σε εξίσου περίοπτη θέση στο κάδρο.

Αν και η υπηρεσία κατασκοπείας της Νότιας Κορέας πιστεύει πλέον ότι η Τζου Ε είναι η διάδοχος, εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα.

Γιατί η Τζου Ε, μια κόρη, θα επιλεγεί ως διάδοχος έναντι ενός μεγαλύτερου γιου στη βαθιά πατριαρχική κοινωνία της Βόρειας Κορέας;

Πολλοί αποστάτες και αναλυτές είχαν προηγουμένως απορρίψει την ιδέα μιας γυναίκας να ηγείται της Βόρειας Κορέας ως ένα απίθανο σενάριο, αναφερόμενοι στους παγιωμένους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων στη χώρα. Ωστόσο, η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιο Γιονγκ, αποτελεί ένα προηγούμενο για τη γυναικεία εξουσία στο καθεστώς. Η Κιμ Γιο Γιονγκ κατέχει επί του παρόντος υψηλή θέση στην Κεντρική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος της Κορέας και, σύμφωνα με πληροφορίες, ασκεί επιρροή στον αδελφό της.

Ωστόσο, παραμένει μυστήριο γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος είναι ακόμη νέος και φαίνεται σχετικά υγιής, ορίζει ήδη ένα 13χρονο παιδί ως διάδοχό του.

Δεν είναι σαφές τι αλλαγές μπορεί να φέρει η διαδοχή της Τζου Ε στη Βόρεια Κορέα.

Πολλοί Βορειοκορεάτες ήλπιζαν ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ένας νεαρός με δυτική εκπαίδευση, θα άνοιγε τη χώρα τους στον έξω κόσμο, όταν θα διαδεχόταν τον πατέρα του.

Ωστόσο, αυτή η ελπίδα δεν πραγματοποιήθηκε. Όποια και αν είναι τα σχέδια αυτής της έφηβης για τη χώρα της, πιθανότατα θα έχει την αποκλειστική εξουσία να τα διαμορφώσει όπως θέλει.