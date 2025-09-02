Έφτασε στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, αφού ταξίδεψε με το ειδικά διαμορφωμένο τρένο. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας θα παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση με αφορμή την επίσημη παράδοση της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν πήρε μαζί του την κόρη του, Τζου-ε, στο ταξίδι του στο Πεκίνο, όπως μετέδωσε την Τρίτη το πρακτορείο Yonhap, επικαλούμενο τη νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών.

Ο Κιμ την έχει πάρει και σε άλλες σημαντικές στρατιωτικές και δημόσιες εκδηλώσεις, ενισχύοντας τις εικασίες ότι ενδέχεται να προορίζεται για ηγετική θέση.

Ο Κιμ εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, για τη φιλοξενία, όπως ανέφερε το KCNA.