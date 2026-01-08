Η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις και η μεταφορά του στη Νέα Υόρκη άνοιξε εκ νέου τον φάκελο ενός σύνθετου δικτύου που συνδέει λαθρεμπόριο ναρκωτικών, αμφιλεγόμενες ροές χρυσού, διεθνείς κυρώσεις και πολιτικές συμμαχίες εκτός Δύσης. Στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων βρίσκεται η Τουρκία, η οποία τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο κρίσιμους εταίρους του καθεστώτος Μαδούρο.

Για χρόνια, αναλυτές και δυτικές υπηρεσίες ασφαλείας παρατηρούσαν ότι οι απότομες αυξομειώσεις στις εξαγωγές χρυσού της Βενεζουέλας δεν μπορούσαν να εξηγηθούν μόνο με οικονομικούς όρους. Με τον Μαδούρο πλέον αντιμέτωπο με βαριές κατηγορίες στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της «ναρκοτρομοκρατίας», οι έρευνες επανεξετάζουν το πώς η διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα και οι διεθνείς πολιτικές σχέσεις λειτούργησαν ως συγκοινωνούντα δοχεία.

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι το καθεστώς Μαδούρο επέτρεψε τη συστηματική διείσδυση δικτύων κοκαΐνης στους κρατικούς μηχανισμούς, δημιουργώντας ένα σύστημα χρηματοδότησης που βασίστηκε όχι μόνο στα ναρκωτικά αλλά και στον χρυσό ως μέσο παράκαμψης των διεθνών κυρώσεων.

Τουρκία και η οικονομική σωτηρία του καθεστώτος Μαδούρο

Από την ανάληψη της εξουσίας το 2013, ο Μαδούρο βρέθηκε αντιμέτωπος με υπερπληθωρισμό, κατάρρευση της οικονομίας και βαθιά απομόνωση από τα δυτικά χρηματοπιστωτικά συστήματα. Καθώς τα έσοδα από το πετρέλαιο μειώνονταν δραματικά, ο χρυσός μετατράπηκε σε βασικό εργαλείο επιβίωσης για το καθεστώς.

Η περίοδος της μεγαλύτερης απομόνωσης της Βενεζουέλας συνέπεσε χρονικά με τη στενότερη πολιτική προσέγγιση με την Άγκυρα. Μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία τον Ιούλιο του 2016, ο Μαδούρο ήταν από τους πρώτους ηγέτες που εξέφρασαν δημόσια στήριξη στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτή η πολιτική χειρονομία αποτέλεσε την απαρχή μιας στρατηγικής συμμαχίας.

Ο Ερντογάν με τη σειρά του περιέγραψε επανειλημμένα τον Μαδούρο ως «αγαπημένο φίλο». Τρεις μήνες μετά το πραξικόπημα, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων. Η Turkish Airlines άνοιξε απευθείας πτήσεις Κωνσταντινούπολη–Καράκας, δημιουργώντας έναν φυσικό διάδρομο που αντανακλούσε τη γεωπολιτική σύγκλιση.

Τουρκία, χρυσός και παρακάμψεις κυρώσεων

Τα εμπορικά στοιχεία επιβεβαίωσαν αυτή τη σύγκλιση. Το διμερές εμπόριο Τουρκίας-Βενεζουέλας αυξήθηκε από περίπου 80 εκατ. δολάρια το 2016 σε πάνω από 1 δισ. δολάρια το 2018. Καθοριστικό σημείο αποτέλεσε η επιβολή αμερικανικών κυρώσεων στον χρυσό της Βενεζουέλας, η οποία ώθησε το Καράκας να αναζητήσει εναλλακτικές αγορές.

Το 2018, η Τουρκία εισήγαγε χρυσό αξίας σχεδόν 900 εκατ. δολαρίων από τη Βενεζουέλα, μεγάλο μέρος του οποίου προερχόταν από την περιοχή Orinoco Mining Arc, μια ζώνη που χαρακτηρίζεται από παράνομη εξόρυξη, περιβαλλοντική καταστροφή και σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο χρυσός επεξεργαζόταν εντός Τουρκίας, μετατρεπόμενος σε σκληρό νόμισμα και καθιστώντας τις κυρώσεις λιγότερο αποτελεσματικές.

Το 2021, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας εξουσιοδότησε τον όμιλο Ahlatçı να δραστηριοποιηθεί σε ηλεκτρονικό χρήμα και κρυπτονομίσματα. Αν και οι τουρκικές αρχές αρνήθηκαν ότι η εταιρεία λειτούργησε ως χρηματοοικονομικός βραχίονας του καθεστώτος Μαδούρο, η εκρηκτική της ανάπτυξη και η ένταξή της στη λίστα Fortune 500 ενίσχυσαν τις υποψίες για πολιτική προστασία.

Τουρκία, διαφθορά και δίκτυα κοκαΐνης

Το εμπόριο χρυσού συνδέθηκε άμεσα με δίκτυα διαφθοράς. Ο επιχειρηματίας Alex Saab, στενός συνεργάτης του Μαδούρο, φέρεται να χρησιμοποίησε τουρκικές εταιρείες για την πώληση χρυσού και την αγορά υπερτιμημένων εισαγόμενων τροφίμων για το πρόγραμμα CLAP, το οποίο υποτίθεται ότι στόχευε στην επισιτιστική βοήθεια του πληθυσμού.

Παράλληλα, η Τουρκία εξελίχθηκε σε κρίσιμο κόμβο διαμετακόμισης κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική. Οι τουρκικές αρχές κατέγραψαν απότομη αύξηση κατασχέσεων μετά το 2020, ιδιαίτερα στο λιμάνι της Μερσίνης. Το 2021, ο εξόριστος εγκληματίας Sedat Peker προκάλεσε πολιτικό σεισμό με καταγγελίες για εμπλοκή προσώπων με πολιτικές διασυνδέσεις στη διακίνηση κοκαΐνης μεταξύ Βενεζουέλας και Τουρκίας.

Αν και οι καταγγελίες διαψεύστηκαν επισήμως, δεν διερευνήθηκαν ποτέ πλήρως, αφήνοντας ένα πέπλο αμφιβολίας για το εύρος της διαπλοκής.

Τουρκία και γεωπολιτικοί υπολογισμοί μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Η στενή σχέση Ερντογάν-Μαδούρο επιβεβαιώθηκε και από δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων. Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ ανέφερε ότι ο Μαδούρο «θα μπορούσε να βρίσκεται στην Τουρκία», αφήνοντας να εννοηθεί πως υπήρχε σενάριο πολιτικού ασύλου σε αντάλλαγμα για οικειοθελή αποχώρηση από την εξουσία.

Ο Ερντογάν, γνωστός για τις σχέσεις του με αυταρχικούς ηγέτες όπως ο Πούτιν, ο Σι Τζινπίνγκ και ο Χαμενεΐ, είχε στηρίξει ανοιχτά το καθεστώς Μαδούρο και είχε αντιταχθεί στη διεθνή αναγνώριση του Χουάν Γκουαϊδό το 2019. Ωστόσο, μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, η Άγκυρα τήρησε πιο προσεκτική στάση, αποφεύγοντας ευθεία σύγκρουση με την Ουάσινγκτον.

Πέρα από τον χρυσό, η τουρκική εμπλοκή επεκτάθηκε και στην ενέργεια. Το 2024, οι δύο χώρες συζήτησαν τη συμμετοχή της Τουρκίας σε έργα πετρελαίου, φυσικού αερίου και σε εργοστάσιο λιπασμάτων συνδεδεμένο με την κρατική Pequiven, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις.

Με τον Μαδούρο πλέον υπό κράτηση, αναλυτές εκτιμούν ότι ο ρόλος της Τουρκίας ως οικονομικής και υλικοτεχνικής σωτηρίας της Βενεζουέλας θα τεθεί στο μικροσκόπιο των αμερικανικών και διεθνών αρχών. Η εξέλιξη της υπόθεσης ενδέχεται να αποκαλύψει όχι μόνο το παρελθόν ενός καθεστώτος, αλλά και τα όρια της γεωπολιτικής ανοχής σε έναν κόσμο αυξανόμενων κυρώσεων και συγκρούσεων.