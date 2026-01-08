Τους τελευταίους μήνες, ο «Δείκτης Πίτσας του Πενταγώνου» ή (Pentagon Pizza Index) έχει γίνει viral καθώς εμφανίζεται στα social media, σε οικονομικά blogs και ακόμα και σε μερικές γεωπολιτικές αναλύσεις. Τι κρύβεται όμως πίσω από τον όρο;

Όλα ξεκίνησαν από μια απλή παρατήρηση: όταν παρατηρείται ασυνήθιστη δραστηριότητα στο Πεντάγωνο (ή σε άλλα στρατηγικά σημεία όπως ο Λευκός Οίκος ή τα κεντρικά γραφεία της CIA), ειδικά τη νύχτα, καταγράφεται απότομη αύξηση στις παραγγελίες φαγητού. Και ανάμεσα σε όλα τα φαγητά, η πίτσα παραμένει η αγαπημένη επιλογή επειδή είναι μια γρήγορη και εύκολη λύση.

Στις 3 Ιανουαρίου παρατηρήθηκε μια αιφνίδια και ασυνήθιστη αύξηση στις παραγγελίες για πίτσα κοντά στο Πεντάγωνο στο Arlington της Βιρτζίνια — ιδίως σε μαγαζιά όπως το Pizzato Pizza.

Η αύξηση αυτή στις παραγγελίες συνέπεσε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα The Economic Times, με τις πρώτες εκρήξεις και στρατιωτικές ενέργειες που σημειώθηκαν στο Καράκας. Γεγονός που αναζωπύρωσε μια θεωρία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο εδώ και χρόνια και σύμφωνα με την οποία οι ξαφνικές κορυφώσεις στις παραγγελίες πίτσας κοντά σε στρατιωτικά ή κυβερνητικά κέντρα μπορεί να αποτελούν ένδειξη μιας επερχόμενης στρατιωτικής ή εθνικής κρίσης.

Τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους, τα καταστήματα fast‑food κοντά στο Πεντάγωνο κατέγραψαν επίσης αυξημένο αριθμό παραγγελιών, όταν κυκλοφόρησαν πληροφορίες για επικείμενες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν στο πλαίσιο της Επιχείρησης Lion.

Σε κάθε περίπτωση, παρόλο που η θεωρία αναπαράγεται ευρέως στα social media ενώ υπάρχουν και ιστοσελίδες που καταγράφουν τη δραστηριότητα των πιτσαριών κοντά στο Πεντάγωνο, πολλοί ειδικοί και αναλυτές πιστεύουν πως το index δεν μπορεί να θεωρηθεί ένας πραγματικός δείκτης στρατιωτικών κινήσεων αλλά είναι ένα ακόμα meme.