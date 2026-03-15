Η Μαρία Ραφαηλίδου κατάφερε να κατακτήσει ένα ακόμη μετάλλιο, το ασημένιο αυτή τη φορά, σε διοργάνωση στη Λευκωσία και στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων.

Η 19χρονη πρωταθλήτρια της σφαιροβολίας είχε καλύτερη βολή στα 16,04 μ. επίδοση που σημείωσε στην πέμπτη της βολή. Σε έναν αγώνα που ξεκίνησε με βροχή κάτι που δυσκόλεψε όλες τις αθλήτριες με αρκετές από αυτές να έχουν και πτώσεις στη βαλβίδα.

Η αθλήτρια, ξεκίνησε τον αγώνα με 15,81 μ., συνέχισε με 14,88 μ., 15,81 μ., άκυρη, 16,04 μ. και 16,02 μ., ενώ σε κάποιες βολές δοκίμασε να βάλει πάνω από το παπούτσι της κάλτσες έτσι ώστε να μην γλιστράει στη βαλβίδα. Αυτό ήταν το δεύτερο μετάλλιο της σε Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων μετά το χάλκινο που είχε κατακτήσει πέρυσι και πάλι στη Λευκωσία.

Πρώτη ήταν η Γερμανίδα Έλενα Κοπ με 16,29 μ. ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Άννα Μούσι με 15,47 μέτρα.

Στην όγδοη θέση η Πουλλή στη σφυροβολία Κ23

Πολύ καλή παρουσία είχε και η Παρασκευή Πουλλή στη σφυροβολία Κ23. Η νεαρή πρωταθλήτρια είχε καλύτερη βολή στα 62,27 μ. και κατέλαβε την όγδοη θέση.

Η πρωταθλήτρια ξεκίνησε τον αγώνα της με βολή στα 60,78 μ., συνέχισε με άκυρη, 60,49 μ., άκυρη, 62,27 μ. και τελείωσε με 61,76 μέτρα.

Στις πρώτες βολές η δυσκολία στη βαλβίδα ήταν μεγάλες καθώς γλιστρούσε από την βροχή που έριχνε. Παρόλα αυτά η Πουλλή αντέδρασε καλά και σε αυτόν τον αγώνα και έδειξε αυτοπεποίθηση σε έναν μεγάλο αγώνα.

Χρυσό μετάλλιο πήρε η Σουηδή Πατρίσια Κάμγκα με 69,76 μ., ακολούθησε η Ισπανίδα Αντρέα Σάλες με 68,91 μ. και το χάλκινο μετάλλιο πήρε η Γαλλίδα Φλολέρα Φρέις με 67,33 μέτρα.