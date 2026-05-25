Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Handball Premier βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» στον τρίτο τελικό στο κλειστό της Ηλιούπολης επικράτησαν της ΑΕΚ με 36-30 και έκαναν το 2-1 στη σειρά.

Ο τέταρτος τελικός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου στις 19:00 στην έδρα της ΑΕΚ, ενώ εάν χρειαστεί πέμπτος θα γίνει στις 2 Ιουνίου στις 19:00 στην έδρα του Ολυμπιακού.

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ήταν ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο σκορ και η Ένωση να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 18-16.

Στο δεύτερο ημίχρονο ωστόσο ο Ολυμπιακός ανέβασε τον ρυθμό του πήρε το προβάδισμα με 24-22 και δεν το έχασε ποτέ φτάνοντας στο τελικό 36-30.

Πεντάλεπτα: 3-3, 5-6, 9-8, 12-11, 15-14, 16-18 (ημχ.), 21-22, 24-22, 28-25, 32-25, 34-27, 36-30 (τελ.)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Βαλέριο, Σκαραμέλι, Κουν, Βίντα (5), Τζίμπουλας (4), Παπάζογλου (7), Παπαντωνόπουλος, Κανετέ (7), Κανδύλας, Σλίσκοβιτς (4), Τσαναξίδης (2), Ίβιτς, Σουργκιέλ (1), Πασσιάς (2), Μιχαηλίδης (1), Σάββας (2).

ΑΕΚ: Αραμπατζής (2), Μπούτος (1), Παναγιώτου (2), Μπάρος (2), Ραντόισιτς (1), Περίν (1), Αντωνιάδης, Τοριάνι (5), Κουκουλάς (7), Γκαρέν (2), Κολοβός (2), Τουρέ (1), Πεϊσότο, Στούμπερ (3), Ρίμπετ, Ματέους.