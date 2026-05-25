Αθωώθηκαν τα δύο αγόρια ηλικίας 16 και 14 ετών για τον βιασμό 16χρονης στον Ορχομενό, τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα siriosfm.gr, οι φερόμενοι δράστες κρίθηκαν αθώοι και με δύο διατάξεις της ανακρίτριας αίρονται όλα τα εις βάρος τους περιοριστικά μέτρα καθώς και η προσωρινή κράτηση του 16χρονου σε φυλακή ανηλίκων.

Σε κατ’ αντιπαράθεση εξέταση, η 16χρονη έπεσε σε αντιφάσεις, αναιρώντας σημεία και της ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με τον δικηγόρο του 16χρονου, Θανάση Παντρευτή.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα αποδεικτικά στοιχεία της υπεράσπισης, με βιντεοληπτικό υλικό από καταστήματα αλλά και βίντεο που ήταν αποθηκευμένα στα κινητά τηλέφωνα των ανηλίκων, ακόμη και μετά την καταγγελλόμενη πράξη.

Ο κ. Παντρευτής κάνει λόγο για ανακριτικές και εισαγγελικές παρατυπίες και παραλείψεις, καθώς η 16χρονη δεν είχε αρχικά εξεταστεί από παιδοψυχίατρο και την επιμελήτρια ανηλίκων.

Η δικαίωση για τους δύο ανήλικους, οι οποίοι από την αρχή αρνούνταν τις κατηγορίες, ισχυριζόμενοι ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση της ανήλικης, ήρθε μετά από δυόμιση περίπου μήνες.

Η ανήλικη, η μητέρα και μια ενήλικη φίλη της βρίσκονται αντιμέτωπες με μήνυση από τους γονείς των αγοριών, για ψευδή κατάθεση και παραμέληση ανηλίκου.

Η ιστοσελίδα asopichos.gr έγραψε ότι μετά τη δικαίωση των δύο αγοριών, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή υποστήριζαν πως υπήρχε συναίνεση, οι γονείς των ανηλίκων πέρασαν στην αντεπίθεση. Έχει ήδη κατατεθεί μήνυση κατά της 16χρονης, της μητέρας της και μιας ενήλικης φίλης τους για ψευδή κατάθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.