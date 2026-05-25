Τα νυχτερινά αεροπορικά δρομολόγια ανάμεσα σε Κρήτη και Αθήνα και η τελική απόφαση να εγκαταλείψει την προπονητική του καριέρα στον ΟΦΗ συνθέτουν το παρασκήνιο της αδιάκοπης παρουσίας που είχε ο Τραϊανός Δέλλας δίπλα στη σύζυγό του, Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών.

Η πρώην γυμνάστρια και τηλεοπτική προσωπικότητα άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή να μην λείπει στιγμή από το προσκεφάλι της.

Τις άγνωστες πτυχές της περιόδου που εργαζόταν στο Ηράκλειο έφερε στο φως με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γενικός διευθυντής του Creta Media Group, Μανώλης Αλεξάκης.

Στο κείμενο που δημοσιοποίησε, ο Μανώλης Αλεξάκης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Έφευγε με την τελευταία πτήση για Αθήνα και επέστρεφε το πρωί Ηράκλειο για την προπόνηση, άυπνος. Ήθελε να είναι δίπλα στην αγαπημένη του Γωγώ έστω λίγες ώρες. Τελικά άφησε την προπονητική και τον ΟΦΗ για να στηρίξει τη γυναίκα του, ήδη όμως είχε ανάψει τη φλόγα. Είχε φέρει σπουδαίους ποδοσφαιριστές στο Ηράκλειο. Εκείνους που μας πήγαν σε 3 τελικούς. Δυστυχώς η Γωγώ Μαστροκώστα έχασε τη μάχη για τη ζωή και τη σκέψη μας από χθες είναι δίπλα σ’ αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο. Μεγάλε Τραϊανέ συλλυπητήρια».

Η αποχώρηση από τους πάγκους όταν η κατάσταση έγινε μη αναστρέψιμη

Η καθημερινότητα αυτή συνεχίστηκε μέχρι τη στιγμή που ο Τραϊανός Δέλλας συνειδητοποίησε ότι η εξέλιξη της υγείας της συντρόφου του δεν άφηνε περιθώρια βελτίωσης κατά τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Τότε ήταν που έλαβε την οριστική απόφαση να διακόψουμε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα, προκειμένου να αφιερωθεί αποκλειστικά στη φροντίδα της και να μην χρειαστεί να απομακρυνθεί ξανά από κοντά της μέχρι την ύστατη ώρα.