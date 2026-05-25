Η Γωγώ Μαστροκώστα πέθανε σε ηλικία 56 ετών ύστερα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο και η είδηση που ανακοινώθηκε από την κόρη της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε μεγάλη θλίψη.

Σε σημερινή του ανακοίνωση, το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» σημειώνει: «Σήμερα, 25/05/2026 και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ “Ευαγγελισμός”, απεβίωσε η Γεωργία Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη και παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της».

Την είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα έκανε γνωστή η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, τα ξημερώματα. Στην ανάρτησή της, την οποία συνόδευε μία συγκινητική φωτογραφία με τη μητέρα της, έγραψε: «Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δε λύγισε ποτέ.

Δε διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.

Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ».

Η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε το δικό της αποτύπωμα στην τηλεόραση, τη μόδα και το fitness, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα, και την κόρη τους, Βικτώρια.