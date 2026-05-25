Η Όλγα Βενέτη επιστρέφει δισκογραφικά με ένα τραγούδι βαθιά προσωπικό, λυρικό και εξομολογητικό. Το νέο της κομμάτι, με τίτλο «Libre en chantant / Ελεύθερη καθώς τραγουδώ», συνοδεύεται από βίντεο κλιπ και αποτελεί έναν ύμνο στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη που κρύβει η φωνή όταν γίνεται μέσο ψυχικής λύτρωσης.

Με τη χαρακτηριστική ευαισθησία και τη διαύγεια της ερμηνείας της, η Όλγα Βενέτη τραγουδά σε μια γλώσσα που αγαπά βαθιά και έχει υπηρετήσει σταθερά μέσα από την καλλιτεχνική της πορεία. Το «Libre en chantant» κινείται σε έναν λυρικό, ατμοσφαιρικό κόσμο, όπου η μουσική συναντά την εσωτερική αναζήτηση και η ερμηνεία μετατρέπεται σε προσωπική εξομολόγηση.

Οι στίχοι του τραγουδιού μιλούν για μια ψυχή που βρίσκει ανάσα μέσα από τη μουσική, ξεπερνώντας φόβους, όρια και αμφιβολίες. Η φωνή γίνεται σύμβολο απελευθέρωσης, οδηγώντας σε μια αίσθηση γαλήνης και βαθύτερης αυτογνωσίας.

Η μουσική και η ενορχήστρωση του Κωνσταντίνου Παγιάτη κινούνται ανάμεσα σε κλασικές αναφορές και λυρική αισθητική, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που δεν ακολουθεί τις τάσεις, αλλά στέκεται πέρα από αυτές. Πρόκειται για ένα τραγούδι με έντονη θεατρικότητα και κινηματογραφική ατμόσφαιρα, που αναδεικνύει την ερμηνευτική ταυτότητα της Όλγας Βενέτη.

Το «Ελεύθερη καθώς τραγουδώ» δεν είναι απλώς ένα νέο τραγούδι. Είναι μια κατάθεση ψυχής. Μια υπενθύμιση ότι η αληθινή ελευθερία γεννιέται όταν ο άνθρωπος τολμά να ακουστεί, να εκφραστεί και να σταθεί απέναντι στον εαυτό του με ειλικρίνεια. Η ίδια η Όλγα Βενέτη, στο προσωπικό της σημείωμα, περιγράφει το τραγούδι ως απόλυτη έκφραση της σχέσης της με την τέχνη της. «Δεν μπορεί να γραφτεί κάποιο άλλο τραγούδι που να καθρεφτίζει απόλυτα και μοναδικά τι σημαίνει τραγούδι για μένα. Τι νιώθω όταν τραγουδώ, τι βγάζω όταν κάνω τις λέξεις εικόνες και χάνομαι στο άπειρο», αναφέρει, τονίζοντας πως όταν τραγουδά νιώθει πραγματικά ελεύθερη.

Η ερμηνεύτρια ευχαριστεί ακόμη τον μαέστρο και συνεργάτη της Κωνσταντίνο Παγιάτη, ο οποίος υπογράφει τη μουσική, τους στίχους και την ενορχήστρωση, ενώ η ίδια πρόσθεσε τους ελληνικούς στίχους ως μια προσωπική πινελιά, σε μια στιγμή εσωτερικής συνομιλίας.

Το βίντεο κλιπ σκηνοθέτησε ο Μιχαήλ Μαυρομούστακος, ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Blackboxstudio.gr. Το mastering έγινε στο Studio 111 από τον Τάκη Αργυρίου, με βοηθό παραγωγής τον Κωστή Κερίτη.

Η Όλγα Βενέτη, έχοντας ήδη χαράξει μια διαδρομή με ξεχωριστές εμφανίσεις, από τις βραδιές στο Μέγαρο Μουσικής έως τη sold-out παράσταση «Dalida» στο Θέατρο Παλλάς, συνεχίζει να υπηρετεί ένα ρεπερτόριο με αισθητική, συναίσθημα και προσωπικό αποτύπωμα.

Ταυτότητα τραγουδιού

Τίτλος: «Libre en chantant / Ελεύθερη καθώς τραγουδώ»

Μουσική – Στίχοι – Ενορχήστρωση: Κωνσταντίνος Παγιάτης

Ελληνικοί στίχοι: Όλγα Βενέτη

Ερμηνεία: Όλγα Βενέτη

Σκηνοθεσία video clip: Μιχαήλ Μαυρομούστακος

Mastering – Studio: Studio 111 – Τάκης Αργυρίου

Βοηθός παραγωγής: Κωστής Κερίτης

Γυρίσματα: Blackboxstudio.gr