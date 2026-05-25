Η σειρά ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» από τις Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού επιστρέφει στις τηλεοπτικές οθόνες με το 4ο επεισόδιο, απόψε, Δευτέρα 25 Μαΐου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Επεισόδιο 4 – «Κωδικός Αλβανία»

Το τέταρτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού, με τίτλο «Κωδικός Αλβανία», που θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ, απόψε στις 21.00, μεταφέρει τον θεατή στα μυστικά σχέδια που καταρτίστηκαν για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, αποκαλύπτοντας τι προέβλεπαν και πόσο κοντά έφτασε η χώρα σε μια ιστορική ανατροπή.

Το επεισόδιο ξεκινά από το 2010, όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εισέρχεται για πρώτη φορά στην Eυρωζώνη. Για πρώτη φορά ο τότε γενικός διευθυντής του ΔΝΤ, Ντομινίκ Στρος-Καν, εξηγεί στην ελληνική τηλεόραση πώς το Ταμείο αποφάσισε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, παρότι υπήρχαν σοβαρές αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Στελέχη του ΔΝΤ και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παραδέχονται ότι οι επιπτώσεις της λιτότητας υποτιμήθηκαν με οδυνηρά αποτελέσματα.

Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του επεισοδίου είναι ο Πολ Τόμσεν, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε όσο κανείς άλλος με την πιο σκληρή γραμμή των δανειστών απέναντι στην Ελλάδα. Πόσο πολύ επηρέασε τις εξελίξεις της περιόδου; Υπουργοί και κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι περιγράφουν τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε σε όλη την κρίση.

Για πρώτη φορά, αποκαλύπτεται μπροστά στις κάμερες το «Σχέδιο Β» των Ευρωπαίων, το οποίο περιγράφουν με ανατριχιαστική λεπτομέρεια. Από την επιβολή capital controls στην μετατροπή των καταθέσεων σε νέο εθνικό νόμισμα, υποτίμηση έως και 60%, εκτόξευση του χρέους και άμεση ανθρωπιστική βοήθεια προς τη χώρα. Κυρίως όμως, παραδέχονται πως παρά την εκτενή προετοιμασία ενός λεπτομερές πλάνου, στην πραγματικότητα η επόμενη μέρα θα ήταν άγνωστη και ζοφερή ενώ το κόστος για την Eυρωζώνη αβάσταχτο.

Το 2015, καθώς οι διαπραγματεύσεις οδηγούνται σε αδιέξοδο, το σχέδιο αυτό βγαίνει ξανά από τα συρτάρια και επικαιροποιείται. Στο υπόγειο του ευρωπαίου αξιωματούχου Τόμας Βίζερ βλέπουμε το τελευταίο αντίτυπο ενώ για πρώτη φορά, οι άνθρωποι που το συνέταξαν ομολογούν πώς προετοιμάζονταν για το ενδεχόμενο μιας άτακτης χρεοκοπίας και μιας Ελλάδας εκτός Ευρωζώνης. Η μεγάλη διαφορά το 2015 ήταν ότι η Ευρώπη ήταν προετοιμασμένη και το κόστος διαχειρίσιμο.

Με σπάνιο αρχειακό υλικό, αποκαλυπτικές συνεντεύξεις και την ένταση ενός πολιτικού θρίλερ, το «Κωδικός Αλβανία» φωτίζει το πιο ακραίο σενάριο της ελληνικής κρίσης.

Γιατί, όταν η αβεβαιότητα γίνεται σχέδιο, η Ιστορία κρίνεται στο χιλιοστό.