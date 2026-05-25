Η Φραντσέσκα Σκορσέζε, μικρότερη κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε, απάντησε στα κακόβουλα σχόλια που δέχθηκε στα social media για την εμφάνισή της, μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής της στη δεύτερη σεζόν της σειράς «Mr. & Mrs. Smith» του Prime Video.

Όπως αναφέρει η New York Post, η 26χρονη ηθοποιός ανήρτησε βίντεο στο TikTok το Σάββατο, αποκαλύπτοντας ότι μετά την αναδημοσίευση της είδησης για τον νέο της ρόλο βρέθηκε αντιμέτωπη με κύμα προσβλητικών σχολίων.

Martin Scorsese’s daughter Francesca, 26, hits back at cruel trolls ripping her looks after landing new TV role https://t.co/qIeET3F5sF pic.twitter.com/VX0PRLjDk8 — New York Post (@nypost) May 24, 2026

«Είχε μερικά από τα χειρότερα σχόλια που έχω δει ποτέ για μένα», ανέφερε η Φραντσέσκα Σκορσέζε, εξηγώντας ότι, παρότι έχει συνηθίσει να δέχεται κριτική λόγω του διάσημου πατέρα της και του χαρακτηρισμού «nepo baby», αυτή τη φορά η επίθεση ήταν πολύ πιο έντονη. Η ίδια αναγνώρισε ότι η οικογενειακή της σχέση με τον Μάρτιν Σκορσέζε της έχει ανοίξει πόρτες στον χώρο, τονίζοντας ωστόσο ότι προσπαθεί να αποδείξει την αξία της μέσα από τη δουλειά της.

«Το καταλαβαίνω. Ξέρω ότι έχουν ανοίξει πόρτες για μένα», είπε, προσθέτοντας πως συνεχίζει να εργάζεται σκληρά, με πάθος και αφοσίωση. Παράλληλα, η Φραντσέσκα Σκορσέζε στράφηκε κατά όσων αναζητούν αφορμές για να σχολιάσουν αρνητικά ανθρώπους στο διαδίκτυο. «Αν μπαίνεις στα βίντεο των άλλων και ψάχνεις να βρεις αρνητικότητα, είσαι ένας πολύ θλιβερός άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο βίντεό της αποκάλυψε ακόμη ορισμένα από τα προσβλητικά σχόλια που δέχθηκε, λέγοντας ότι χρήστες την αποκάλεσαν «χοντρή» και «άσχημη», ενώ κάποιοι την παρομοίασαν με «ψυγείο» ή με τη «Μις Πίγκι». «Δεν είμαι το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο. Δεν είμαι το πιο αδύνατο κορίτσι στον κόσμο. Είμαι παχουλή, το ξέρω. Αλλά τι σημασία έχει αυτό;», διερωτήθηκε.

Η Φραντσέσκα Σκορσέζε ανέφερε ότι είχε ήδη διαγράψει το X εξαιτίας της τοξικότητας και των αρνητικών σχολίων που δεχόταν, σημειώνοντας πως πλέον αισθάνεται ότι το ίδιο κλίμα αρχίζει να επικρατεί και στο TikTok.

«Υπάρχουν τόσα πολλά τρολ, τόσα πολλά bots και άνθρωποι που μπαίνουν απλώς για να χαλάσουν τη μέρα κάποιου ή να τον κάνουν να νιώσει απαίσια», είπε, υπογραμμίζοντας ότι τα λόγια στο διαδίκτυο έχουν πραγματική δύναμη και συνέπειες.

Η νεαρή ηθοποιός σημείωσε ότι έχει δεχθεί αρνητικά σχόλια εδώ και χρόνια, κυρίως λόγω του διάσημου πατέρα της, λέγοντας πως η προσωπικότητά της συχνά επισκιάζεται από το όνομα του Μάρτιν Σκορσέζε. «Ξέρω ότι έχω να σταθώ απέναντι σε μια τεράστια φιγούρα, τον πατέρα μου, και αυτό πάντα με επισκιάζει ως άνθρωπο», ανέφερε, ζητώντας παράλληλα από τους χρήστες να συμβάλουν ώστε το TikTok να γίνει ξανά ένας πιο θετικός χώρος.

Ο 83χρονος Μάρτιν Σκορσέζε είχε μιλήσει τον Φεβρουάριο του 2024 στην εκπομπή «This Life of Mine with James Corden» στο SiriusXM για την απόκτηση της Φραντσέσκα σε μεγαλύτερη ηλικία. Ο βραβευμένος σκηνοθέτης έχει αποκτήσει τη Φραντσέσκα με τη σύζυγό του, Έλεν Μόρις, ενώ έχει ακόμη δύο μεγαλύτερες κόρες, την Κάθι και την Ντομένικα, από προηγούμενους γάμους του.

«Ήταν κάτι εξαιρετικό. Ήμουν 56 ετών τότε και είχα πλέον μια διαφορετική οπτική για τη ζωή», είχε δηλώσει ο Σκορσέζε, προσθέτοντας ότι η γέννηση της μικρότερης κόρης του άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε όσα θεωρούσε σημαντικά.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστός ο ρόλος που θα υποδυθεί η Φραντσέσκα Σκορσέζε στη δεύτερη σεζόν του «Mr. & Mrs. Smith». Σύμφωνα πάντως με το Deadline, αναμένεται να συμμετάσχει ως μέλος ενός ακόμη ζευγαριού «Mr. και Mrs. Smith».